Ngành du lịch Long An đang chuyển biến mạnh mẽ

Du khách trong và ngoài nước tham quan Khu phức hợp Happyland ở H.Bến Lức, Long An Hiển Hạo

Đa dạng sản phẩm du lịch

Long An nằm ở vị trí giao thoa giữa vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL, liền kề với TP.HCM, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nằm trên tuyến du lịch quốc gia TP.HCM - ĐBSCL, trục tuyến du lịch xuyên Á; hệ thống giao thông kết nối vùng khá thuận tiện. Long An có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, tiêu biểu là cảnh quan sông nước Vàm Cỏ, hệ sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười (trong đó 3 điểm du lịch quan trọng là Khu bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen, Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười) và các di tích lịch sử văn hóa…

Từ những lợi thế nói trên, thời gian qua, tỉnh Long An đã thu hút đầu tư, xây dựng được các vùng đặc thù sản phẩm mà khi nhắc đến du lịch Long An, du khách dễ dàng nhận diện. Trong đó, có thể kể đến du lịch tham quan, giải trí, trải nghiệm, golf tại các huyện vùng thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông như: Khu phức hợp Happyland, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Khu trải nghiệm giáo dục Chavi Garden, sân golf Royal, sân golf West Lakes. Hay nhiều khu di tích như: Khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, rừng tràm Bà Vụ, di tích Vàm Nhựt Tảo…

Trẻ em thích thú khi được tham quan Khu phức hợp Happyland ở H.Bến Lức, Long An Hiển Hạo

Long An có du lịch tìm hiểu văn hóa - lễ hội, ẩm thực, tập quán sinh sống, sản xuất tại làng nghề miền hạ như: Nhà cổ trăm cột; Cụm nhà cổ Thanh Phú Long; Lễ hội làm chay đình Tân Xuân; Lễ hội Miếu bà Long Thượng; Lễ húy kỵ nhạc sư Nguyễn Quang Đại - đình Vạn Phước; Lễ giỗ quận công Nguyễn Huỳnh Đức; Khu nhà cổ Phước Lộc Thọ, hàng cau vua Con đường hạnh phúc; Làng trống Bình An; Nghề chế tác kim hoàn Thuận Thành; Nghề sản xuất mắm còng, bánh tráng trộn…

Chú trọng công tác liên kết, tăng trưởng ấn tượng

Theo Sở VH-TT-DL Long An, song song với một số thành tựu về thu hút đầu tư đã được trong thời gian qua, tỉnh chú trọng công tác liên kết và được sự đồng thuận, hợp tác cùng nhau phát triển của các tỉnh, thành; nhất là các tỉnh, thành ĐBSCL.



Lễ hội làm chay ở TT.Tầm Vu, H.Châu Thành, Long An thu hút rất đông du khách Hiển Hạo

Hiện nay, du lịch Long An đã kết nối, liên kết với cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía Đông vùng ĐBSCL; vùng Đồng Tháp Mười giữa 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp; ngành du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL (giai đoạn 2020 - 2025). Đặc biệt, Long An là địa phương tại khu vực ĐBSCL trở thành thành viên của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (gọi tắt là TPO - có trụ sở tại TP.Busan, Hàn Quốc). Trong thời gian gần đây, Long An đặc biệt chú trọng chuyển biến ngành du lịch theo đặc trưng ngành kinh tế tổng hợp.

Trong điều kiện các tỉnh, thành ĐBSCL phát triển du lịch dựa trên đặc trưng sông nước, địa hình đồng bằng châu thổ với các loại trùng lắp thì Long An đang được biết đến như địa phương tiên phong trong đổi mới phương thức phát triển ngành du lịch thông qua đầu tư, ủng hộ phát triển các sự kiện tầm cỡ mang tầm quốc gia, khu vực theo định kỳ để thu hút du khách tham gia các tour du lịch có lịch trình từ trước. Long An hội tụ đầy đủ thế mạnh của cả 2 vùng kinh tế trọng điểm. Ngay trong nội bộ tỉnh cũng có thể phát triển các mini tour để du khách trải nghiệm sự thay đổi của văn hóa, phong tục, khí hậu, thổ nhưỡng của các vùng đất trải dài từ đông sang tây.



Cánh đồng bất tận đẹp say mê lòng người ở Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười Hiển Hạo

Theo Sở VH-TT-DL Long An, năm 2023, tỉnh đón trên 1 triệu lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; trong đó khách quốc tế 16.000 lượt, tăng 76% so với năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 560 tỉ đồng, tăng 72% so với năm 2022. Trong 7 tháng đầu năm 2024, Long An đón gần 1 triệu lượt khách (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2023); trong đó khách quốc tế 20.500 lượt. Doanh thu du lịch 7 tháng đầu năm ước đạt 490 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.