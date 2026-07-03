Ngành du lịch TP.Cần Thơ chuyển động tích cực

Đường hoa nghệ thuật xuân Cần Thơ 2026 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

TP.Cần Thơ có hệ thống sông rạch chằng chịt cùng nhiều lễ hội tầm cỡ đã tạo ra những điểm nhấn thú vị thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ.

Nhiều điểm đến hấp dẫn du khách

Đường hoa nghệ thuật chào xuân mới, sắc xuân miệt vườn, giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội bánh dân gian Nam bộ, lễ hội ok om bok, đua ghe ngo, lễ hội văn hóa sông nước, lễ hội vườn trái cây, các giải thể thao quy mô lớn... diễn ra trên đất Cần Thơ đã thu hút đông du khách trong ngoài nước tham quan, trải nghiệm, vui chơi, mua sắm, ký kết giao thương.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Cần Thơ- thành phố sông biển tiếp tục đẩy mạnh phát triển tour nghỉ dưỡng, du lịch đường thủy, sinh thái miệt vườn, văn hóa bản địa, tham quan di tích, trải nghiệm nông nghiệp...

Đền thờ Vua Hùng trên đất Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Cù lao Tân Lộc, cồn Sơn, cồn Ấu, cồn Phong Nẫm, cồn Mỹ Phước, cù lao Dung nằm trên sông Hậu đang có sức hút mạnh đối với du khách gần xa.

Đền thờ Vua Hùng, Di tích căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, Di tích lịch sử chiến thắng Chương Thiện, Di tích lịch sử Giàn Gừa, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Đình Bình Thủy, Bến Ninh Kiều, Nhà cổ Bình Thủy, Chợ nổi Cái Răng, Nhà trưng bày văn hóa Khmer, Chùa Chén Kiểu, Chùa Đất Sét, Cầu đi bộ Ninh Kiều, Legacy Mekong, Cần Thơ Eco Resort, Cần Thơ Ecolodge, Bambo Eco Village, Khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu, Khu du lịch căn nhà Màu Tím, Làng du lịch Mỹ Khánh, Cần Thơ Farm, Trang trại sữa dê Ngọc Đào, Khu du lịch homestay Mương Đình, Khu du lịch sinh thái Ông Đề, Khu Tam Giác Mạch Farm, Vườn trái cây Vàm Xáng, Vườn sinh thái Tuấn Tường, Vườn trái cây Phi Yến, Vườn sinh thái Rạch Kè, Làng du lịch Thới An Đông, Làng nghề hủ tiếu... là những điểm đến hấp dẫn du khách trong ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Bảy (giữa) trao đổi thông tin tại Legacy Mekong ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Sầm Long Giang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho hay thành phố tiếp tục phát triển các loại hình là thế mạnh của địa phương như du lịch sinh thái sông nước; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng (MICE); du lịch cộng đồng; du lịch văn hóa; du lịch biển...Cần Thơ triển khai sản phẩm theo chuỗi liên kết, tăng cường kết nối không gian- tuyến- điểm và gắn du lịch với nông nghiệp, văn hóa, thương mại, làng nghề, chuyển đổi số. "6 tháng qua ngành du lịch thành phố đón trên 7,5 triệu lượt khách, tăng 19% so cùng kỳ năm 2025. Theo đó, khách quốc tế 382.330 lượt, đạt 61,7% kế hoạch năm. Khách lưu trú hơn 2,8 triệu lượt, tăng 3% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch 6.608 tỉ đồng, đạt 58% kế hoạch năm, tăng 21% so cùng kỳ năm trước...", ông Sầm Long Giang thông tin.

Sản phẩm tiếp tục được nâng tầm

Cồn Ấu nằm trên sông Hậu rộng khoảng 130 ha và chỉ cách Bến Ninh Kiều một khoảng đường sông không xa. Cồn Ấu rất thích hợp cho việc phát triển du lịch sinh thái, sông nước, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, hoạt động thể thao, phục hồi sức khỏe. Dự kiến tới đây tại cồn Ấu nhiều dự án du lịch tầm cỡ sẽ được triển khai trong đó có cả sân golf.

Du lịch đường sông tại Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Vừa qua, một đoàn khách xuất phát từ khu vực nhà chờ Legacy Mekong (Công viên Sông Hậu, P.Cái Khế) và được ca nô đưa sang cồn Ấu (P.Hưng Phú) đến với khu nghỉ dưỡng yên bình, đầy cây xanh thuộc Legacy Mekong.

Vượt sông chỉ hơn 5 phút, len lỏi giữa những rặng bần xanh trĩu quả, khách tham quan thực sự trở về với sông nước miệt vườn Tây Đô. Trong khuôn viên rộng 8ha, Legacy Mekong (tel: 02923.627.888) bố trí 65 bungalow và biệt thự riêng biệt, cùng hệ thống hồ bơi, ao sen, đường chạy xe đạp, khu bắn cung, sân chơi, khu tập luyện thể thao.... ẩn mình dưới bóng cây xanh, rộn ràng tiếng chim, không gian hòa quyện thiên nhiên, yên tĩnh lạ thường. Legacy Mekong còn có bến tàu bên dòng sông Hậu hiền hòa, giúp du khách quay phim, chụp ảnh, chiêm ngưỡng cầu dây văng Cần Thơ rất thuận tiện.

Tham quan Legacy Mekong, ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, đánh giá cao cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch và nhất là chất lượng, cung cách phục vụ chuyên nghiệp nơi đây. Theo ông Bảy, Legacy Mekong gần gũi thiên nhiên sông nước, không khí mát mẻ trong lành rất thuận tiện cho du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, phục hồi sức khỏe.

Cồn Phong Nẫm đang là điểm đến của du khách gần xa ẢNH: DUY TÂN

Legacy Mekong cùng với cồn Ấu tiếp tục là "điểm nhấn" của du lịch sông nước Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết thời gian tới thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng cao. Các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với chợ nổi Cái Răng, sông nước, cộng đồng, văn hóa Khmer, khu vực biển, nông nghiệp, lễ hội truyền thống sẽ tiếp tục được nâng chất. Cần Thơ triển khai nghị quyết về du lịch trong tình hình mới và phát triển các sản phẩm chất lượng gắn với lợi thế, tiềm năng của thành phố sau sáp nhập. Cần Thơ tăng cường liên kết phát triển du lịch với TP.HCM, các tỉnh vùng ĐBSCL và cả nước. Thành phố phát triển du lịch gắn với thương mại, y tế, văn hóa, các ngành dịch vụ và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá xúc tiến tour- tuyến; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu. Cần Thơ phát huy giá trị các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn nhằm thu hút đông du khách trong nước và quốc tế. Sản phẩm chất lượng sẽ giúp khách du lịch trong ngoài nước tham quan, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày hơn. Ngành du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất du khách gần xa.



