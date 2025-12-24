Ngành giải trí đối mặt rủi ro bảo mật khi ứng dụng AI ngày càng phát triển

Theo báo cáo thường niên của Kaspersky, trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi toàn diện ngành công nghiệp giải trí, từ sản xuất nội dung đến cách người dùng tiếp cận các sản phẩm giải trí. Tuy nhiên, việc AI xâm nhập sâu vào các quy trình cũng kéo theo hàng loạt rủi ro an ninh mạng, bảo mật mới và phức tạp hơn.

Theo chuyên gia của Kaspersky, AI không chỉ giúp phát hiện nhanh các hành vi bất thường, mà còn cung cấp cho tin tặc những công cụ tinh vi để mô phỏng thị trường, thâm nhập hệ thống và tạo nội dung độc hại. Vì vậy, hệ thống AI và dữ liệu huấn luyện cần được xem là điểm yếu chiến lược, không chỉ là công cụ hỗ trợ sáng tạo.

Khi AI chi phối nhịp điệu giải trí số, từng dòng mã có thể là lối tắt sáng tạo - hoặc cánh cửa cho nguy cơ tấn công mạng ẢNH: TẠO BỞI AI

Một trong những rủi ro đầu tiên là sự biến đổi của thị trường vé. AI đang làm cho mô hình định giá động trở nên tinh vi hơn, đồng thời hỗ trợ các nhóm đầu cơ sử dụng bot để giành vé và thao túng giá bán lại. Ngay cả khi nghệ sĩ đặt giá cố định, công nghệ vẫn có thể tạo ra mức giá chợ đen giả theo thời gian thực, gây thiệt hại cho cả nhà tổ chức lẫn người hâm mộ.

Ở mảng sản xuất nội dung, việc ứng dụng VFX dựa trên AI khiến các hãng phim phải hợp tác với nhiều bên thứ ba nhỏ lẻ. Tin tặc có thể lợi dụng các điểm yếu trong chuỗi cung ứng như phần mềm bổ trợ, studio hậu kỳ hoặc hệ thống render để đánh cắp dữ liệu trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Về phân phối, các mạng CDN - nơi lưu trữ và truyền tải nội dung số đang trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Tin tặc sử dụng AI để lập sơ đồ hạ tầng, tìm điểm lưu trữ quan trọng và khai thác lỗ hổng bảo mật. Một lần xâm nhập thành công có thể dẫn đến thất thoát hàng loạt phim, trò chơi hoặc luồng phát sóng trực tiếp.

Trong lĩnh vực trò chơi, AI tạo sinh bị lạm dụng để sản xuất nội dung vi phạm, từ đó đưa ngược vào game qua mod hoặc công cụ chỉnh sửa. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân có thể vô tình bị sử dụng trong quá trình huấn luyện mô hình nếu không có quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Về mặt pháp lý, xu hướng hiện nay là yêu cầu minh bạch nguồn gốc nội dung do AI tạo ra và kiểm soát việc huấn luyện trên tài liệu có bản quyền. Điều này có thể thúc đẩy các doanh nghiệp giải trí thành lập bộ phận chuyên giám sát AI để đảm bảo tuân thủ.

Trước những nguy cơ ngày càng rõ nét, các doanh nghiệp giải trí cần đánh giá lại toàn bộ các khâu đang ứng dụng AI, tăng cường kiểm soát đối với các đơn vị cung ứng kỹ thuật, giám sát hoạt động của CDN và thiết lập quy chuẩn bảo mật riêng cho các dự án sử dụng AI tạo sinh.