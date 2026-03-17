Ngành học mới và truyền thống, ngành nào nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn?
Ngành học mới và truyền thống, ngành nào nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn?

Yến Thi
Yến Thi
17/03/2026 14:00 GMT+7

Chọn được ngành học có cơ hội việc làm cao với thu nhập tốt là mong muốn của tất cả học sinh sau khi hoàn tất bậc THPT. Với lĩnh vực kinh tế-ngân hàng-luật, thí sinh nên chọn ngành nào để "an toàn" trước những biến động công nghệ hiện nay? Giữa các ngành truyền thông và ngành mới theo hướng liên ngành, nhóm ngành nào có nhiều cơ hội hơn trong tương lai?

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, chia sẻ: Trước khi chọn ngành học, chọn trường cần quan tâm năng lực kinh tế gia đình và khả năng học tập của bản thân.

Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nêu quan điểm: Nhóm ngành kinh tế - tài chính - luật đang chịu tác động bởi AI, các phần mềm ngân hàng số, công việc tra cứu văn bản... được AI hỗ trợ. Với thời đại hội nhập hiện nay, phần lớn tập trung ngành học có sự giao thoa giữa các ngành nghề, nhân sự có khả năng làm việc ở đa lĩnh vực sẽ được doanh nghiệp cần nhiều hơn.

Tiến sĩ Lộc cho biết thêm: Gloucestershire Việt Nam thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo, lồng ghép kiến thức AI, tập huấn cho đội ngũ giảng viên, tổ chức các hội thảo giúp sinh viên tiếp cận, trải nghiệm...

Riêng với ngành luật, thạc sĩ-luật sư Phạm Gia Điệp cho hay Bộ GD-ĐT đã ban hành chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành luật, yêu cầu đầu vào tổng điểm xét tuyển phải tối thiểu 60% so với thang điểm tối đa, cụ thể là phải đạt tối thiểu 18 điểm cho 3 môn tổ hợp. Hutech và các trường ĐH đều phải đáp ứng yêu cầu trên trong tuyển sinh.

Để thành công trong ngành luật các em phải có sự yêu thích, xem thử khả năng hùng biện, kỹ năng giao tiếp, khả năng phản biện, kỹ năng đọc hiểu văn bản...

Ngành học mới và truyền thống, ngành nào nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn?

Vì sao khối ngành kinh tế, quản lý, luật 'hút' thí sinh?

Vì sao khối ngành kinh tế, quản lý, luật 'hút' thí sinh?

Không chỉ là khối ngành có nhiều thí sinh trúng tuyển, kinh tế - quản lý còn được đào tạo ở nhiều trường, với chỉ tiêu chiếm số lượng lớn ở hầu hết các trường. Ngoài ra, lĩnh vực pháp luật cũng được mở rộng đào tạo ở nhiều trường ĐH. Vì sao khối ngành này được đào tạo rộng rãi ở các trường ĐH?

ngành ngành học mới ngành truyền thống chọn ngành tuyển sinh 2026 ngành học
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
