Ngành học mới và truyền thống, ngành nào nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn?

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, chia sẻ: Trước khi chọn ngành học, chọn trường cần quan tâm năng lực kinh tế gia đình và khả năng học tập của bản thân.

Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nêu quan điểm: Nhóm ngành kinh tế - tài chính - luật đang chịu tác động bởi AI, các phần mềm ngân hàng số, công việc tra cứu văn bản... được AI hỗ trợ. Với thời đại hội nhập hiện nay, phần lớn tập trung ngành học có sự giao thoa giữa các ngành nghề, nhân sự có khả năng làm việc ở đa lĩnh vực sẽ được doanh nghiệp cần nhiều hơn.

Tiến sĩ Lộc cho biết thêm: Gloucestershire Việt Nam thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo, lồng ghép kiến thức AI, tập huấn cho đội ngũ giảng viên, tổ chức các hội thảo giúp sinh viên tiếp cận, trải nghiệm...

Riêng với ngành luật, thạc sĩ-luật sư Phạm Gia Điệp cho hay Bộ GD-ĐT đã ban hành chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành luật, yêu cầu đầu vào tổng điểm xét tuyển phải tối thiểu 60% so với thang điểm tối đa, cụ thể là phải đạt tối thiểu 18 điểm cho 3 môn tổ hợp. Hutech và các trường ĐH đều phải đáp ứng yêu cầu trên trong tuyển sinh.

Để thành công trong ngành luật các em phải có sự yêu thích, xem thử khả năng hùng biện, kỹ năng giao tiếp, khả năng phản biện, kỹ năng đọc hiểu văn bản...