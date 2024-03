Ngành kho hàng tăng cường áp dụng công nghệ RFID

Theo đó, trong 5 năm tới, phần lớn những nhà quản lý trong ngành đều có kế hoạch triển khai các loại đầu đọc RFID cố định, thụ động hoặc cầm tay cùng các giải pháp quét dữ liệu cố định dùng trong công nghiệp có khả năng theo dõi tài sản, nhân công và hàng hóa tốt hơn trong môi trường kho hãng. Năm nay kỷ niệm 50 năm từ khi công nghệ RFID được phát minh và kể từ đó, công nghệ này đã trở thành công cụ giải quyết vấn đề cho người lao động tuyến đầu trong ngành kho hàng cùng các lĩnh vực ngành nghề khác.



Zebra Technologies Corporation hiện cung cấp các giải pháp lưu kho

Báo cáo cũng chỉ ra rằng 73% những người ra quyết định trên toàn cầu đã hoặc sẽ đẩy nhanh tiến độ của các dự án hiện đại hóa, con số này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) cũng tương tự ở mức 69%. Nhờ đó, họ có thể quản lý một trong những thách thức hàng đầu trong vận hành kho hàng là đổi trả, đó là trả lời của gần một nửa số nhà quản lý tham gia khảo sát (47% trên toàn cầu, 40% ở APAC) - nghiên cứu này ghi nhận mức tăng 5 điểm phần trăm so với năm trước ở khu vực APAC.

Christanto Suryadarma, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng khu vực Đông Nam Á (SEA), Hàn Quốc và Kênh khu vực APJeC, Zebra Technologies cho biết: "Trong những năm qua, sự tăng trưởng mạnh mẽ của đơn hàng điện tử, kèm theo đó là sự gia tăng đáng kể của hàng đổi trả khiến mọi công đoạn của chuỗi cung ứng bắt buộc phải thay đổi toàn diện. Vì vậy các nhà quản lý lĩnh vực kho hàng phải hiện đại hóa vận hành doanh nghiệp của họ bằng các giải pháp công nghệ để xử lý đổi trả và tăng tính linh hoạt, tăng khả năng hiển thị hàng hóa lưu kho và dự báo nhu cầu tốt nhằm nâng cao hiệu quả, giúp ra quyết định tốt hơn theo thời gian thực".

Mới đây, Nhất Tín Logistics - một công ty chuyển phát nhanh của Việt Nam, đã đưa giải pháp quét mã vạch của Zebra vào sử dụng tại tất cả các chi nhánh của mình để tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc của các bưu kiện nhận được, đáp ứng nhu cầu hàng cần giao ngày càng tăng do kỳ vọng cao của người tiêu dùng trong nền kinh tế theo yêu cầu.

Nghiên cứu của Zebra còn cho biết, trong năm 2024, 7 trong số 10 các nhà ra quyết định (69% trên toàn cầu, 70% ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương) đã hoặc đang có kế hoạch tự động hóa quy trình công việc để hỗ trợ đội ngũ nhân viên kho hàng và luân chuyển họ thực hiện các nhiệm vụ có giá trị cao hơn, tập trung khách hàng hơn. Hơn 50% các nhà quản lý tin rằng tự động hóa sẽ nâng cao hiệu quả và năng suất cho người lao động bằng cách giảm việc lấy hàng thủ công, lỗi đơn hàng và thời gian quay vòng. Trong khi đó, khoảng 8 trong số 10 nhân viên kho hàng trên toàn cầu (81%) và ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (78%) nhất trí rằng sử dụng công nghệ và tự động hóa nhiều hơn giúp họ đạt hoặc vượt mục tiêu năng suất.



Ngoài tăng năng suất, công nghệ và tự động hóa còn cải thiện tâm lý làm việc của người lao động - 8 trong 10 nhân viên kho hàng (83% trên toàn cầu, 82% ở APAC) tham gia khảo sát cảm thấy được đánh giá cao hơn khi được trang bị công nghệ và công cụ tự động hóa để làm việc. Tương tự như vậy, hơn 8 trong số 10 nhà quản lý ngành kho hàng trên toàn cầu (88%) và APAC (84%) cho biết việc bổ sung các công nghệ kho hàng, bao gồm thiết bị và robot, có thể giúp thu hút và giữ chân nhân viên. Đây là yếu tố thiết yếu trong bối cảnh thiếu hụt lao động hiện nay. Vào năm 2028, hơn một nửa các nhà quản lý tham gia khảo sát có kế hoạch triển khai các giải pháp phần mềm máy học (52% trên toàn cầu, 57% ở APAC) và phân tích dự báo (59% trên toàn cầu, 63% ở APAC) tại cơ sở kho hàng của họ.

Danh mục giải pháp toàn diện của Zebra giúp hãng luôn tiên phong trong hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Việt Nam, bằng cách cung cấp các công cụ như máy kiểm kho MC94xx, máy kiểm kho TC53/TC58, máy tính bảng công nghiệp ET60/ ET65, máy in mã vạch để bàn ZD421, máy in mã vạch di động ZQ600 Plus Series, phần mềm VisibilityIQ Foresight, máy kiểm kho đeo tay WS50 RFID và máy in công nghiệp ZT231 RFID.