Ngành Khoa học máy tính SIU đạt kiểm định ABET - Hoa Kỳ

Chứng nhận ABET - Đảm bảo chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế

ABET là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực khoa học ứng dụng, máy tính, công nghệ và kỹ thuật, với những tiêu chí khắt khe được phát triển bởi các chuyên gia từ các hiệp hội thành viên. Ngành Khoa học máy tính của SIU đã thành công đạt được kiểm định quốc tế của ABET ngay từ lần đánh giá đầu tiên, khẳng định chất lượng vượt trội của chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, công tác tổ chức đào tạo và sự hỗ trợ của nhà trường dành cho sinh viên.

Việc đạt kiểm định quốc tế ABET không chỉ đảm bảo sinh viên có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, tự tin dẫn đầu trong các lĩnh vực đổi mới và công nghệ tiên tiến mà còn mở ra nhiều cơ hội sau khi tốt nghiệp, từ việc nâng cao triển vọng nghề nghiệp trong thị trường lao động toàn cầu đến khả năng học lên các bậc học cao hơn trong môi trường quốc tế.

Chương trình Cử nhân ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) chính thức đạt kiểm định quốc tế ABET

ABET đã thực hiện kiểm định các chương trình của các trường đại học danh giá hàng đầu thế giới như: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, Stanford University, California Institute of Technology, University of California, Cornell University, Princeton University, Yale University, University of Pennsylvania… Việc đạt kiểm định quốc tế ABET là bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của SIU trên bản đồ thế giới trong lĩnh vực đào tạo khối ngành công nghệ.

SIU - Tiên phong xây dựng môi trường giáo dục chất lượng quốc tế

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), thành lập năm 2007, đã xây dựng danh tiếng vững chắc trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế. Là thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục danh tiếng thế giới của Hoa Kỳ: Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) và Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (AACSB), SIU cam kết cung cấp môi trường học tập hiện đại, đào tạo toàn diện cho sinh viên.

Đồng thời, SIU là trường đại học tại Việt Nam và là một trong số ít trường ở châu Á đạt kiểm định quốc tế khối ngành Kinh doanh của IACBE.

Hệ thống phòng thực hành tiêu chuẩn quốc tế giúp sinh viên SIU học tập và phát triển năng lực chuyên môn

Với 29 chuyên ngành bậc đại học và 3 chương trình bậc sau đại học, SIU không chỉ chú trọng đến kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng mềm, giúp sinh viên tự tin hòa nhập vào thị trường lao động toàn cầu. Đặc biệt, sự hợp tác quốc tế với các trường đại học hàng đầu trên thế giới tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, Rumani, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Đài Loan, Ấn Độ… đã mở ra nhiều cơ hội học tập và thực tập cho sinh viên.

Việc đạt kiểm định ABET tiếp tục khẳng định thương hiệu quốc tế trong đào tạo của SIU

Sự công nhận của ABET đối với ngành Khoa học máy tính của SIU là minh chứng cho chất lượng giáo dục và cũng là cơ hội vàng để sinh viên khai phá và phát huy tối đa tiềm năng của mình trong lĩnh vực công nghệ. Có thể nói SIU là điểm khởi đầu lý tưởng cho các bạn trẻ đam mê công nghệ, mong muốn tạo dựng sự nghiệp vững chắc và tạo ảnh hưởng trong thế giới công nghệ hiện đại.

Ngành Khoa học máy tính SIU gồm 4 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống dữ liệu lớn, Kỹ thuật phần mềm, và Mạng máy tính và An ninh thông tin. Với đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo quốc tế, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức vững chắc cùng kỹ năng thực hành chuyên sâu, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện đại. Năm 2024, ngành Khoa học máy tính SIU thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh nhờ tính ứng dụng cao và cơ hội nghề nghiệp phong phú. Để khuyến khích và phát triển những tài năng trẻ đam mê công nghệ, SIU trao tặng nhiều suất học bổng giá trị lên đến 100% học phí toàn khóa cho các thí sinh xuất sắc. Hiện tại, SIU vẫn đang mở xét tuyển bổ sung cho ngành học này. Để tìm hiểu thêm thông tin và nộp hồ sơ xét tuyển, vui lòng truy cập: https://tuyensinh.siu.edu.vn/SiuForm2024/DonDuTuyenDaiHocNguyenVongBoSung/index.aspx