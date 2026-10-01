Ngành nông nghiệp Thủ đô vượt kế hoạch tăng trưởng 9 tháng năm 2026

Bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị Thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Sở đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt một số kết quả tích cực.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: HUY KIÊN

Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 3,54%, vượt kế hoạch được giao. Sở thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa; kiểm soát dịch bệnh, chủ động phòng, chống thiên tai; bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.



Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp; tổ chức triển khai hiệu quả mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã kịp thời tham mưu UBND Thành phố ban hành các nghị quyết thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường và nông nghiệp.

Cùng với đó, Sở đã tham mưu Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, trong đó có 7 cầu vượt sông Hồng, Đường Vành đai 2,5, Quốc lộ 6...

Sở cũng triển khai Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1; ký quy chế liên vùng Thủ đô về bảo vệ môi trường; phối hợp tổ chức động thổ các nhà máy, nâng công suất xử lý chất thải sinh hoạt như Amaccao, Núi Thoong, Thiên Ý...

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn Thành phố đã cập nhật 3,9 triệu trong tổng số 4,88 triệu thửa đất, làm sạch 2,63 triệu thửa. Đây là kết quả tích cực, thể hiện tinh thần quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt của Thành phố trong xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường phát biểu kết luận buổi làm việc ẢNH: HUY KIÊN

Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ cuối năm

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ phải triển khai khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được Thành phố giao, Sở cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động trong thực thi công vụ.

Ông Bùi Duy Cường yêu cầu Sở đổi mới phương thức tham mưu theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát toàn bộ các nhiệm vụ phải thực hiện theo chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các nhiệm vụ thường xuyên được giao. s

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Phó chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở tập trung giải quyết các nhiệm vụ đang chậm, quá hạn; thúc đẩy các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026. Cùng với đó, cần chú trọng công tác hậu kiểm đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thành trong tháng 10.2026; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện quy chế quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định.

Nhấn mạnh lĩnh vực nông nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung nông sản và đóng góp vào chỉ tiêu tăng trưởng chung năm 2026 cũng như những năm tiếp theo, Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, hiện đại hóa nông nghiệp Thủ đô; cập nhật tầm nhìn, định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm…

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.