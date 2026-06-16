Ngành nông nghiệp và môi trường Quảng Trị tăng tốc từ đầu năm

Theo Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị, năm 2026 ngành đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 3% đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ cơ cấu lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ đến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh.

Những tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn diễn ra tương đối thuận lợi. Các địa phương tập trung gieo trồng vụ đông xuân đúng khung lịch thời vụ, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị sản phẩm.

Trụ sở Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị ẢNH: T.L

Trong lĩnh vực chăn nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai chặt chẽ. Các địa phương tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học. Theo số liệu của ngành, trong 2 tháng đầu năm 2026, sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh đạt 27.676 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục là điểm sáng của Quảng Trị. Với tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức khoảng 61%, thuộc nhóm các địa phương có độ che phủ rừng cao trong cả nước, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện quyết liệt. Ngành tập trung ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên rừng, triển khai các giải pháp giám sát thông minh nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Đáng chú ý, việc thực hiện các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và phát triển thị trường tín chỉ carbon tiếp tục mang lại nguồn lực đáng kể cho công tác bảo vệ.

Ngành NN-MT tỉnh Quảng Trị đạt nhiều kết quả trong những tháng đầu năm ẢNH: T.L

Cùng với sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực môi trường đang được ngành tập trung đẩy mạnh theo hướng hiện đại hóa và chuyển đổi số. Sở NN-MT Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý đất đai, tài nguyên nước, môi trường và lâm nghiệp.

Một trong những dấu ấn nổi bật của ngành trong nửa đầu năm 2026 là việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động quản lý nhà nước cũng như sản xuất nông nghiệp. Nhiều hệ thống quản lý dữ liệu, bản đồ số và các giải pháp công nghệ mới đã được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường và hỗ trợ người dân tiếp cận các phương thức sản xuất hiện đại.

Song song với đó, ngành tiếp tục tập trung thực hiện chương trình cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các địa phương đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với nhu cầu thị trường.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị, cho rằng việc tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, hiện đại, hiệu quả và bền vững là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Theo ông Tuấn, việc phát triển vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh cơ giới hóa và chuyển đổi số sẽ là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp địa phương, tạo động lực cho tăng trưởng trong những năm tới.