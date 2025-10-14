Ngành nước TP.HCM bước vào kỷ nguyên số

Chinh phục khách hàng bằng công nghệ

Nhận hóa đơn tiền nước giảm hơn 1 nửa so với những tháng trước, chị Quỳnh Nga (ngụ P.Xuân Hòa TP.HCM) vừa mừng vừa tiếc: "Biết vậy đi làm từ sớm, phí mất gần 2 triệu tiền nước". Số là, chị Quỳnh Nga mới chuyển nhà được hơn 1 năm. Sang nhà mới, chị tính đăng ký định mức nước cho 3 người trong gia đình nhưng nghĩ đến việc phải đến tận công ty cấp nước, đăng ký rồi làm đủ thứ giấy tờ, "lười" nên chị Nga cả năm qua cứ đóng theo biểu giá nước ngoài định mức. "Hôm rồi, tình cờ đứng "tám" với bà hàng xóm mới biết, đăng ký nước định mức giờ dễ lắm. Chỉ cần xuống gặp ban quản lý ngay chung cư, trình mã định danh và căn cước công dân cho họ, điền thông tin vào giấy khai là xong, không cần chạy đi tới tận công ty và photo công chứng giấy tờ như trước. Tháng này tiền nước giảm ngay 1 nửa. Nếu làm ngay từ năm trước thì tính ra đã tiết kiệm được gần 2 triệu tiền nước rồi" - chị Quỳnh Nga chia sẻ.

SAWACO nâng cao trải nghiệm khách hàng với dịch vụ số

Cũng đang sống trong chung cư tại TP.HCM, chị Thanh Xuân (ngụ P.Tân Hưng) bày tỏ ngày càng hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngành nước thành phố. Trước đây, tháng nào bảo vệ chung cư cũng phải hẹn lịch lên nhà chị để kiểm tra đồng hồ nước. Thi thoảng có sự cố rò rỉ nước thì phải chờ báo cáo qua nhiều khâu rất mất thời gian. Từ ngày chị tải ứng dụng SAWACO về máy, mọi thông tin về lượng nước sử dụng, hóa đơn, thanh toán trực tuyến, cả thông tin chất lượng nước hay báo cáo sự cố cũng đều có thể làm ngay trên điện thoại. Việc thanh toán trực tuyến ngày càng đơn giản, gia đình anh trai chị ở Hà Nội cũng có thể tự động thanh toán tiền nước hàng tháng cho nhà bố mẹ trong TP.HCM. Đặc biệt, các sự cố về đồng hồ nước hay rò rỉ nước gần như không còn xuất hiện. Nếu có, người dân có thể liên hệ với công ty nước và họ xử lý rất nhanh chóng.

Những chia sẻ của chi Nga, chị Xuân chỉ là vài dẫn chứng tiêu biểu cho thành quả sau quá trình mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO).

Theo đại diện công ty, đây là chiến lược trụ cột mà SAWACO đã quyết tâm theo đuổi từ 2021 khi khởi động đề án "Phát triển Công nghệ Thông tin giai đoạn

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030". Thời gian qua, công ty đã tập trung chuẩn hóa quy trình, ban hành các quy định thống nhất và triển khai hàng loạt giải pháp phần mềm theo định hướng quản lý tập trung. Những cải tiến này không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả quản lý nội bộ. Đồng thời, chuyển đổi số trong công tác quản lý hệ thống mạng lưới với việc tích hợp hệ thống SCADA, GIS và mô hình thủy lực giúp giám sát toàn diện mạng lưới cấp nước từ nhà máy đến hệ thống phân phối. Nhờ đó, công ty có thể phát hiện nhanh các sự cố rò rỉ hoặc thất thoát nước, hỗ trợ tối ưu vận hành, nâng cao độ chính xác trong điều phối lưu lượng nước. Việc ứng dụng công nghệ IoT trong thí điểm đồng hồ nước thông minh cũng đã giúp SAWACO theo dõi lưu lượng nước theo thời gian thực, phân tích dữ liệu, giúp giảm thất thoát nước và tăng hiệu quả cấp nước.

Đặc biệt, công ty đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nước trực tuyến có thể tự động giám sát các chỉ số chất lượng nước, đảm bảo nước đạt chuẩn trước khi cung cấp cho khách hàng và cảnh báo về các bất thường, nâng cao khả năng phản ứng nhanh với sự cố. "Việc hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) giai đoạn 1 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của SAWACO, đánh dấu bước tiến tự động hóa và tối ưu hóa hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, đạt chất lượng. Nhờ đó, SAWACO có thể kiểm soát và giám sát toàn bộ hệ thống cấp nước, điều phối vận hành hệ thống cấp nước, tăng cường năng lực dự báo và ứng phó sự cố, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên cũng như công tác phục vụ khách hàng" - đại diện SAWACO thông tin.

Tiến tới mục tiêu DN số hàng đầu

Ông Trần Quang Minh - Tổng giám đốc SAWACO - cho biết: Ngành nước đang phải đối mặt với nhiều áp lực và thách thức từ nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nước sạch, hiệu quả sử dụng, giảm thiểu ô nhiễm, và thích ứng với biến đổi khí hậu, dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi số để quản lý tài nguyên hiệu quả, tối ưu hóa vận hành, nâng cao dịch vụ khách hàng và phát triển bền vững. Không đứng ngoài xu thế, SAWACO đã đặt mục tiêu trở thành DN số hàng đầu vào năm 2030. Con đường đi tới mục tiêu phải vượt rất nhiều thách thức như: thiếu nguồn nhân lực số, các rủi ro bảo mật, chi phí đầu tư ban đầu cao... Song, nhiều cơ hội sẽ giúp SAWACO chuyển mình. Trong đó, việc bùng nổ công nghệ số, nhiều công cụ để hỗ trợ chuyển đổi số, AI, IoT, blockchain, dữ liệu lớn, điện toán đám mây... mở ra tiềm năng tối ưu hóa vận hành hệ thống cấp nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ứng dụng công nghệ số giúp ngành nước chuyển mình trong kỷ nguyên mới

Để hiện thực hóa mục tiêu này, SAWACO xác định chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 tập trung vào bốn trụ cột: Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa quy trình; Nâng cao trải nghiệm khách hàng với dịch vụ số giúp cho mỗi người dân TP thụ hưởng được những tiện ích thông minh, với các công cụ hỗ trợ 24/7; Xây dựng văn hóa số kết hợp đào tạo nguồn nhân lực với việc chuyển đổi mô hình quản trị nội bộ và mở rộng quy mô nền tảng số.

Đặc biệt, vừa qua công ty đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng trung tâm dữ liệu (data center) hiện đại; triển khai hệ thống máy chủ mạnh mẽ, hỗ trợ các ứng dụng quan trọng nhằm đảm bảo vận hành ổn định và quản lý dữ liệu hiệu quả. Ngoài ra, SAWACO còn triển khai mạng kết nối tốc độ cao 10Gbps giúp kết nối ổn định với các đơn vị thành viên, giảm độ trễ và tăng tốc độ truyền tải dữ liệu…

"Với tất cả sự chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi tự tin sẽ thành công chuyển mình thành 1 DN số hiện đại trên tinh thần cao nhất là phục vụ người dân, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới" - ông Trần Quang Minh nhấn mạnh.