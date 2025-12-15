Ngành y tế Cần Thơ tiếp tục vươn tầm!

Phê duyệt Quy hoạch TP.Cần Thơ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế thành phố theo hướng nâng cao năng lực của hệ thống, chất lượng dịch vụ, chuyên ngành, chuyên sâu. Ngành y tế Cần Thơ được định hướng phát triển thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của vùng ĐBSCL. Cần Thơ đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư, hình thành hệ thống y tế tư nhân chất lượng cao, phục vụ nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân thành phố, vùng ĐBSCL và quốc tế.

Bệnh viện đầu tiên đạt chuẩn AACI

Chiều 15.12, ông Lê Nam Giới, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Hồ Thị Cẩm Đảo, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ; TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ; bà Hồ Thị Thanh Bạch, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Huyền, Q.Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ; BS-CK2 Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ; TS-LS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nam Cần Thơ, Chủ tịch Công ty Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ… cùng nhiều đại biểu trong ngoài nước đã tham dự lễ công bố Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ đạt chứng nhận kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (American Accreditation Commission International - AACI).

Lãnh đạo các cấp chung vui với Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ đạt AACI ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ (QL1, P. Cái Răng, TP.Cần Thơ) quy mô 300 giường, 29 khoa, phòng chức năng, trung tâm chuyên môn riêng biệt, cơ ngơi khang trang, trang thiết bị hiện đại.

PGS-TS-BS Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ, cho biết ngày 9.11.2025 Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ chính thức được cấp chứng nhận AACI với các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ, hiệu quả điều trị. Việc được công nhận AACI là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực của Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ trong xây dựng mô hình đạt chuẩn quốc tế, luôn lấy người bệnh làm trung tâm. Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, phục vụ người bệnh, mang lại trải nghiệm tiện lợi, nhanh chóng và thân thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh chứng nhận AACI là một trong những hệ thống kiểm định uy tín hàng đầu thế giới với các yêu cầu vô cùng khắt khe. Việc trở thành cơ sở y tế đầu tiên trong khu vực ĐBSCL đạt chứng nhận AACI, đã khẳng định Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, chất lượng chuyên môn, năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế, giúp nâng cao uy tín, vị thế, khả năng hội nhập. Lãnh đạo TP.Cần Thơ biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ để đạt AACI. Chứng nhận không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển trong thời gian tới của ngành y tế TP.Cần Thơ, trung tâm động lực vùng ĐBSCL…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, phát biểu tại buổi lễ Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ nhận AACI ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những chuyển động tích cực, đáng mừng

Ngày 12.12 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (QL Nam Sông Hậu, 20 Võ Nguyên Giáp, P.Hưng Phú, TP.Cần Thơ) và Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2025 - 2030. Trước đó giai đoạn 2020 - 2025 hai đơn vị cũng đã tích cực hợp tác mang lại nhiều kết quả nổi bật. GS-TS-BS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đánh giá cao sự hợp tác của hai đơn vị thời gian qua và kỳ vọng những đột phá mới trong giai đoạn 2025 - 2030 giữa Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật hiện đại lên tầm cao mới.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long ký hợp tác với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ ẢNH: HOÀNG XUÂN

Tại trung tâm ĐBSCL, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ (QL91, số 102 Cách Mạng Tháng Tám, P.Cái Khế, TP.Cần Thơ) là cơ sở khám chữa bệnh khang trang, máy móc, thiết bị hiện đại thu hút đông bệnh nhân trong ngoài nước đến chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe. Theo kế hoạch ngày 21.12 tới đây, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức khánh thành Phòng khám Đa khoa Hòa Hảo Long Mỹ tọa lạc ở P.Long Mỹ, TP.Cần Thơ. Phòng khám Đa khoa Hòa Hảo Long Mỹ khang trang, thiết bị hiện đại có diện tích sàn xây dựng hơn 2.500m2, quy mô 5 tầng, tổng vốn đầu tư trên 129 tỉ đồng. Phòng khám này trong tương lai không xa sẽ được nâng cấp thành bệnh viện quy mô lớn tại khu vực tây sông Hậu.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ khang trang, thiết bị hiện đại ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Sáng 15.12 ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chủ trì buổi làm việc với các nhà thầu thi công Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ nhằm sớm khởi động lại dự án có vốn đầu tư hơn 2.071 tỉ đồng này. Dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ quy mô 500 giường sau khi hoàn thành sẽ là cơ sở y tế điều trị chuyên sâu, chất lượng cao dành cho bệnh nhân vùng ĐBSCL.

Dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ sẽ sớm hoàn thành ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, thành phố nỗ lực tối đa để đưa dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ sớm về đích. Năm 2026 tới đây thành phố phấn đấu đạt 15,66 bác sĩ/vạn dân; 43,92 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95,4%; tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần đạt 100%. "Đến giữa tháng 12.2025, hệ thống bệnh viện chuyên sâu, đa khoa, trung tâm y tế, trạm y tế tại Cần Thơ đã được nâng cấp; chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục nâng cao; kỹ thuật mới, kỹ thuật cao ứng dụng hiệu quả trong khám, chẩn đoán, điều trị; xã hội hóa y tế ngày càng đa dạng. Y tế tư nhân tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân Cần Thơ và vùng ĐBSCL…", ông Trương Cảnh Tuyên nêu rõ.