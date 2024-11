'Ngáo đá' trộm xe máy ở Vĩnh Long rồi cầm dao xông vào nhà dân ở Tiền Giang

Ngày 22.11, Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Chí Thành (36 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản. Thành là nghi phạm trộm xe máy và cầm dao xông vào nhà dùng dao uy hiếp người dân.

Nguyễn Chí Thành tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo đó, trưa 20.11, Công an xã Mỹ Đức Đông (H.Cái Bè, Tiền Giang) nhận tin báo có người đàn ông nghi "ngáo đá" đi xe máy không biển bố, cầm dao xông vào nhà người dân ở ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Mỹ Đức Đông đến hiện trường, khống chế và đưa người này về trụ sở. Người này khai tên là Nguyễn Chí Thành, vừa chạy xe máy từ xã Xuân Hiệp (H.Trà Ôn, Vĩnh Long) đến xã Mỹ Đức Đông (H.Cái Bè, Tiền Giang).

Công an xã Mỹ Đức Đông trao đổi với Công an xã Xuân Hiệp thì được biết Thành là người có tiền án, chưa được xóa án tích, đang trong diện quản lý của công an xã.

Thành còn khai nhận, sáng 20.11, Thành cầm dao vào nhà dân và lấy trộm xe máy nói trên. Công an xã Xuân Hiệp phát hiện sự việc nên truy đuổi. Thời điểm đó, Thành tẩu thoát đến địa phận tỉnh Tiền Giang và cầm dao vào nhà dân ở xã Mỹ Đức Đông thì bị phát hiện, khống chế.

Công an xã Mỹ Đức Đông đã bàn giao Thành cùng tang vật cho Công an xã Xuân Hiệp xử lý theo thẩm quyền.