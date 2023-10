Ngập lụt dai dẳng ở miền Trung

Mức độ cảnh báo nguy hiểm do mưa lớn ở miền Trung đã giảm cấp

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Từ chiều 15 - 17.10, ở khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 250 mm, có nơi trên 400 mm; riêng khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 250 - 450 mm, có nơi trên 700 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cấp 3; Thừa Thiên - Huế cấp 2; nam Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định cấp 1.

Như vậy, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn đã giảm xuống cấp 3 và mưa dịch chuyển tăng dần về phía nam; trong đó, Đà Nẵng giảm 1 cấp, Quảng Ngãi tăng 1 cấp, Thừa Thiên 0 Huế giảm 2 cấp.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, từ 19 giờ ngày 10.10 - 16 giờ ngày 15.10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam có mưa rất to, phổ biến 400 - 600 mm, có nơi trên 1.000 mm. Mưa lũ cũng khiến 2 người tử vong là Thái Phong V. (13 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và 1 nạn nhân khác khi đi đánh cá ở Thừa Thiên - Huế.

Đình Huy