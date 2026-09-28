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    Ngập lụt lịch sử ở thủ đô Thái Lan
    VideoThế giới

    Ngập lụt lịch sử ở thủ đô Thái Lan

    La Vi-Khánh An

    Mưa lớn kéo dài khiến chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan phải tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi xảy ra ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

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