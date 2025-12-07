Ngập sâu diện rộng, Công ty Điện lực Lâm Đồng trực 24/24, kịp thời ứng phó

Đảm bảo an toàn điện trong dân là ưu tiên hàng đầu

Ngày 6.12, tin từ Công ty Điện lực Lâm Đồng (đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC) cho biết trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, gây ngập sâu tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn điện trong dân, an toàn cho vận hành lưới điện, đồng thời khẩn trương khắc phục các sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Trước đó, từ đêm 3.12 đến sáng 4.12, nước lũ dâng nhanh, khiến nhiều xã thuộc vùng trũng của tỉnh Lâm Đồng như: La Dạ, Đông Giang, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Thắng và Bình Thuận bị ngập sâu. Dòng lũ mạnh đã gây sạt lở nền móng tại một số vị trí, làm hư hỏng trụ điện và ảnh hưởng đến đường dây trung thế trên địa bàn. Ngay lập tức, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tiến hành cô lập, sa thải phụ tải, tạm thời ngừng cung cấp điện ở các khu vực bị ngập lụt, nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân. Song song đó, lực lượng quản lý vận hành đã tổ chức kiểm tra, bám sát hiện trường suốt thời gian mưa lũ để kịp thời xử lý nhanh các tình huống.

Công ty Điện lực Lâm Đồng huy động nhân lực xử lý ngay các sự cố điện sau khi nước rút

Với những vị trí nước rút nhanh, công nhân điện lực lập tức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn và tiến hành tái lập điện, nhằm phục vụ công tác cứu hộ và sinh hoạt thiết yếu của người dân. Đến nay, phần lớn khu vực bị ảnh hưởng đã được tái lập điện; một số khu vực còn ngập sâu chưa đảm bảo an toàn đóng điện vẫn đang được công nhân điện lực theo dõi sát sao.

Công nhân Công ty Điện lực Lâm Đồng xử lý sự cố ngay sau khi nước rút

Túc trực 24/24, sẵn sàng xử lý khi có sự cố phát sinh

Song song đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng tiến hành xử lý ngay những trụ điện bị nước lũ làm nghiêng, gãy, đổ. Ghi nhận đến trưa 4.12, một trụ điện bị nước lũ làm nghiêng và gãy gốc, buộc ngành điện phải huy động nhân lực và phương tiện thay thế ngay trong ngày. Công nhân phải làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết bất lợi để đảm bảo hoàn thành sớm nhất có thể.

Nước lũ dâng cao buộc Công ty Điện lực Lâm Đồng phải tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực để đảm bảo an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng đã trực tiếp có mặt tại các điểm xung yếu ở Hàm Thuận Bắc để kiểm tra và chỉ đạo công tác xử lý. Tại những nơi nước lũ dâng nhanh, Giám đốc công ty yêu cầu lực lượng quản lý vận hành ưu tiên tuyệt đối vấn đề an toàn điện, kịp thời cô lập các điểm nguy hiểm và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại Đội quản lý điện Hàm Thuận Bắc

Ông Lê Khắc Sinh, quyền Đội trưởng Đội Quản lý điện Hàm Thuận Bắc, cho biết: "Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo công ty, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với mưa lũ. Mọi diễn biến đều được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhằm bảo đảm an toàn điện trong dân, tránh phát sinh nguy cơ chập điện, cháy nổ trong thời điểm ngập sâu. Việc khôi phục cấp điện sau mưa lũ luôn được ưu tiên, nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu, đặc biệt tại các khu vực vẫn còn nước ngập hoặc nguy cơ sạt lở".

Song song với tái lập điện ở những khu vực nước rút, công nhân Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn điện

Hiện, các CB-CNV Công ty Điện lực Lâm Đồng vẫn tiếp tục túc trực 24/24, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng xử lý khi có sự cố phát sinh. Với những khu vực đang bị ngập sâu, chưa đảm bảo an toàn đóng điện, công ty tiếp tục theo dõi sát sao và triển khai ngay công tác cấp điện, khắc phục sự cố ngay khi đảm bảo an toàn.