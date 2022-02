Ngày 14.2 có 29.403 ca mắc Covid-19 trong nước tại 63 tỉnh, thành

Các chuyên gia cho rằng, việc tách thành 2 luật Giao thông đường bộ do Bộ GTVT quản lý và luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an quản lý dễ gây tranh chấp trách nhiệm, quyền hạn giữa 2 bộ.