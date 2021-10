Ngày 2.10, cả nước thêm 5.477 ca mắc Covid-19, TP.HCM giảm gần 1.000 ca

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 17 giờ hôm qua 1.10 đến 17 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới, gồm 13 ca nhập cảnh và 5.477 ca trong nước (giảm 1.464 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố. Có 3.004/5.477 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM có 2.723 ca, Bình Dương 1.517 ca, Đồng Nai 509 ca, An Giang 139 ca, Long An 107 ca, Kiên Giang 77 ca, Đắk Lắk 59 ca, Bình Thuận 47 ca, Hà Nam 42 ca, Khánh Hòa 36 và Tiền Giang mỗi nơi 36 ca, Cần Thơ 23 ca, Tây Ninh 20 ca, Ninh Thuận 16 ca, Quảng Bình 15 ca, Hà Nội 14 ca, Quảng Trị 13 ca, Quảng Ngãi 12 ca, Nghệ An 10 ca, Đắk Nông 7 ca, Bắc Giang và Đồng Tháp mỗi nơi 6 ca, Vĩnh Long 4 ca.

Hậu Giang, Phú Thọ và Bình Định mỗi tỉnh 5 ca. Cà Mau, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi địa phương 3 ca. Phú Yên, Nam Định, Bình Phước và Quảng Ninh mỗi nơi 2 ca. Hưng Yên, Trà Vinh, Đà Nẵng, Hải Dương, Lâm Đồng, Gia Lai và Ninh Bình mỗi tỉnh, thành 1 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM giảm 947 ca, Bình Dương giảm 270 ca và Đồng Nai giảm 226 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk tăng 59 ca, An Giang 23 ca và Khánh Hòa 21 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.065 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 803.202 ca nhiễm, tỷ lệ 8.160 ca nhiễm/1 triệu dân.

Riêng trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27.4 đến nay, có 798.626 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước, 659.759 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM có 395.052 ca, Bình Dương 214.360 ca, Đồng Nai 49.839 ca, Long An 32.682 ca và Tiền Giang 14.107 ca.

Hiện, 12/62 tỉnh, thành có dịch đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình và Lạng Sơn.

Theo công bố của các sở y tế, hôm nay, có thêm 28.857 bệnh nhân khỏi bệnh.

Trong ngày 2.10, ghi nhận 164 ca tử vong. Trong đó, TP.HCM ghi nhận 123 ca, Bình Dương 24 ca, Đồng Nai và Long An mỗi nơi ghi nhận 5 ca, Kiên Giang 2 ca.

Quảng Ngãi, Tiền Giang, An Giang, Bình Thuận và Cần Thơ mỗi tỉnh, thành ghi nhận 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 165 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.601 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua đã thực hiện 183.154 xét nghiệm Covid-19 cho 374.419 lượt người.

Đã có 43,65 triệu liều vắc xin Covid-19 được tiêm tại các địa phương, trong đó hơn 10 triệu liều tiêm mũi 2.