Ngày 20.10: +4 serum chống lão hóa khiến phụ nữ U.35+ thích mê khi được tặng





1. Serum chống lão hóa Frezyderm Revitalizing Serum

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp "trẻ hóa làn da" thực thụ, đừng bỏ qua cái tên đang làm mưa làm gió: Frezyderm Revitalizing Serum. Đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm danh giá Hy Lạp, siêu tinh chất này được ví như một "bản giao hưởng" của công nghệ sinh học, giúp tưới mát cho những làn da đang bước vào giai đoạn lão hóa của tuổi 30+.

Sức mạnh của serum nằm ở thành phần oligosaccharide. Một loại đường phức hợp quý hiếm có khả năng khóa ẩm tầng sâu, giúp ngăn chặn tình trạng thất thoát nước xuyên biểu bì. Kết hợp cùng bộ đôi peptide hoạt tính và hydroxyprolisilane, serum giúp làm mờ nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi.

Đặc biệt, sự xuất hiện của artemia salina và D–ribose tạo nên một lá chắn chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tàn phá của thời gian. Sau khoảng 4 tuần sử dụng sẽ khiến bạn phải kinh ngạc khi số lượng nếp nhăn giảm về cả chiều dài và độ sâu nếp nhăn. Kết cấu mỏng mịn thoa tới đâu da mềm mượt tới đó mà không gây cảm giác nhờn dính hay nặng mặt.

Thành phần chính: Oligosaccharide, artemia salina extract & D-ribose, active peptides & hydroxyprolisilane, siegesbeckia orientalis & rabdosia rubescens.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp da ngậm nước, căng mọng, xóa tan vẻ mệt mỏi và giúp ngăn chặn nếp nhăn mới hình thành.

Kiến tạo độ săn chắc: Cảm nhận làn da được nâng cơ, đàn hồi hơn sau khoảng 28 ngày trải nghiệm đều đặn.

Nạp năng lượng cho tế bào: Thúc đẩy quá trình trao đổi chất mạnh mẽ, giúp diện mạo luôn tươi tắn, rạng ngời như vừa được chăm sóc tại Spa.

Giúp làm mờ các đường nhăn li ti và nếp nhăn sâu, giúp gương trông trẻ trung hơn.

Kết cấu mỏng nhẹ tựa lông hồng, thấm sâu vào da và tạo nền tảng hoàn hảo để tăng cường hiệu quả cho các bước kem dưỡng tiếp theo.

Bảng thành phần "sạch" và lành tính, là lựa chọn hàng đầu cho da nhạy cảm hoặc da sau các liệu trình điều trị công nghệ cao.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.270.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/serum-tai-tao-da-frezyderm-revitalizing-serum.html

2. Serum sáng da MD CARE VitaC-Arbutin Serum - Whitening Advanced Formula

On top 2 là serum giúp làm sáng da đến từ thương hiệu thuần Việt MD CARE. Tinh chất MD CARE VitaC-Arbutin Serum ứng dụng công thức cùng tập hợp hoạt chất sáng da hàng đầu hiện nay như vitaC niosome 5%, 3% tranexamic acid, arbutin 2%, hexylresorcinol, niacinamide… Không chỉ ức chế hỗ trợ melanin cải thiện làn da trắng sáng mà còn tăng cường sản sinh collagen, elastin cho làn da tươi trẻ rạng rỡ.

Điểm nổi bật của MD CARE VitaC-Arbutin Serum - Whitening Advanced Formula còn là công nghệ biodefense system giúp cân bằng hệ vi sinh, nuôi dưỡng lợi khuẩn và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên duy trì làn da luôn khỏe đẹp từ gốc bất chấp tuổi tác U.40.

Còn công nghệ Hydraburst là hệ thống ma trận HA chứa các phân tử nước siêu nhỏ thẩm thấu cực sâu vào bên trong. Làn da nhanh chóng được bơm căng mọng, tươi trẻ glowy và hạn chế tình trạng khô ráp, xỉn màu hay thiếu sức sống. Hiệu quả cao mà êm dịu, an toàn với cả da nhạy cảm và không bị oxy hóa gây vàng da hay cảm giác châm chích khó chịu.

Thành phần chính: 5% vitaC niosome, 3% tranexamic, 2% arbutin, hexylresorcinol, niacinamide, rice protein hydrolyzed.

Ưu điểm nổi bật:

Cơ chế tác động đa hoạt chất mang lại hiệu quả giúp sáng da sau khoảng 4 tuần sử dụng đều đặn.

Hỗ trợ ức chế sự sản sinh melanin làm mờ nám sạm, thâm mụn giúp làn da luôn tươi sáng rạng rỡ dù đã bước vào tuổi 40.

Hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da luôn khỏe đẹp từ bên trong chống lại tác động xấu từ tia UV, ánh sáng xanh...

Giúp cấp nước vào tận lớp trung bì cho làn da căng mọng và luôn giữ được vẻ tươi tắn, rạng ngời.

Kết cấu tinh chất mỏng nhẹ, thẩm thấu cực nhanh không gây bóng nhờn hay cảm giác châm chích. Đặc biệt, hạn chế được tình trạng oxy hóa vitamin C bên trong.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 790.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/serum-sang-da-md-care-vitac-arbutin-serum-whitening-advanced-formula.html

3. Serum dưỡng da trắng khỏe VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Top 3 serum đang "làm mưa làm gió" gọi tên thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm nổi tiếng nước Mỹ. Đột phá với 10% tetrahexyldecyl ascorbate là dẫn xuất vitamin C thế hệ mới tan trong dầu, VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate sở hữu khả năng thẩm thấu sâu vượt trội xuống tận tầng trung bì, nơi các vitamin C thông thường khó lòng chạm tới.

Không chỉ dừng lại ở hiệu năng thúc đẩy sản sinh collagen và đánh bay các mảng hắc sắc tố, serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate còn tạo nên lớp màng chống oxy hóa mạnh mẽ, vô hiệu hóa các gốc tự do và ngăn chặn tác hại từ tia UV lẫn khói bụi ô nhiễm.

Điểm độc đáo giúp sản phẩm chiếm trọn niềm tin của các tín đồ làm đẹp chính là khả năng giúp mang lại sắc da hồng hào, rạng rỡ và tràn đầy sức sống tự nhiên. Bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi của làn da sau khoảng 7 ngày trải nghiệm đúng cách mà vẫn êm dịu. Không gây châm chích hay cảm giác căng rát trên nền da dù sở hữu nồng độ đậm đặc tới 10%.

Thành phần chính: Tetrahexyldecyl ascorbate (vitamin C) 10%, cyclopentasiloxane, dimethicone.

Ưu điểm nổi bật:

Kiểm soát và ngăn chặn quá trình tổng hợp melanin, giúp đem lại nền da sáng mịn, đồng màu.

Hỗ trợ phục hồi nhanh chóng các vùng da bị hư tổn, củng cố hàng rào bảo vệ trước sự tấn công của các gốc tự do độc hại.

Dựng xây "lá chắn" kiên cố giúp ngăn chặn tác động tiêu cực từ tia UV và môi trường ô nhiễm khói bụi hằng ngày.

Đem lại sắc thái tươi trẻ, ửng hồng và bóng khỏe trông thấy sau khoảng một tuần sử dụng đều đặn.

Nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, duy trì độ ẩm và sức sống bền vững cho nền da.

Giúp các vùng da xạm màu cứng đầu mờ dần theo thời gian, đem lại vẻ rạng rỡ nguyên bản.

Kết cấu dạng gel nhung mịn dễ thoa, tan nhanh vào da mà không để lại bất kỳ cảm giác bết dính hay nhờn rít.

Công thức không chứa nước (Water-free) giúp serum đạt độ ổn định, không lo oxy hóa hay ngả màu ngả vàng trong suốt quá trình sử dụng.

Bảng thành phần cực kỳ lành tính, không gây kích ứng hay châm chích, phù hợp hoàn hảo với nhiều loại da; kể cả làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá hơi cao

Giá niêm yết chính hãng: 3.300.000 đồng/ 30ml

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4. Kem dưỡng da chống lão hóa ban đêm Sakura Restorative Night Cream

Nằm trong top 4 siêu phẩm chống lão hóa hàng cho U.40 đến từ thương hiệu Sakura uy tín hàng đầu Nhật Bản. Sakura Restorative Night Cream chính là "liệu pháp vàng" đánh thức thanh xuân cho làn da ngay cả trong giấc ngủ. Khi cơ thể nghỉ ngơi, các hoạt chất quý giá trong kem thẩm thấu sâu, cung cấp dưỡng chất để "hồi sinh" làn da mệt mỏi, xỉn màu. Sau mỗi đêm, bạn sẽ bất ngờ khi chạm vào làn da mềm mịn, căng mướt và bừng sáng rạng rỡ vào mỗi sáng thức dậy.

Kem Sakura Restorative Night Cream giải quyết những "cơn khủng hoảng" đặc trưng của làn da tuổi 40 gồm thiếu hụt độ ẩm trầm trọng, suy giảm đàn hồi và sự càn quét của các nếp nhăn. Nhờ khả năng khóa ẩm vượt trội, hỗ trợ nuôi dưỡng tầng biểu bì và thúc đẩy cơ chế phục hồi tự nhiên của da trong lúc ngủ, sản phẩm giúp đem lại cho bạn làn da săn chắc, phẳng mịn và tràn đầy sức sống qua từng đêm.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, squalane, hyaluronic acid thủy phân, collagen thủy phân, placenta protein, chiết xuất rễ kudzu, tinh dầu đậu nành.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ thúc đẩy chu trình tái sinh tế bào mới, biến bề mặt da thô ráp trở nên mịn màng, tươi sáng.

Nạp độ ẩm đầy đủ cho làn da mọng mướt suốt nhiều giờ liên tục - "cứu tinh" đắt giá cho những ai thường xuyên ngủ phòng điều hòa.

Thúc đẩy guồng máy sản sinh collagen và elastin tự nhiên, hỗ trợ làm mờ các vết chân chim, rãnh cười và đẩy lùi các dấu hiệu tuổi tác.

Hỗ trợ tăng cường độ đàn hồi, hạn chế vẻ sạm khô, chùng nhão thường gặp ở tuổi 40.

Làm dịu nhanh chóng các kích ứng, củng cố hàng rào bảo vệ da trước tác hại môi trường hoặc tình trạng da bị quá tải, tổn thương do dùng sai mỹ phẩm.

Chất kem mỏng nhẹ như sương, dễ tán và thẩm thấu nhanh vào da, không gây bết dính, bí bách hay nặng mặt khi ngủ.

Chiết xuất thiên nhiên chuẩn Nhật, dịu nhẹ và thích hợp với nhiều loại da; kể cả làn da nhạy cảm hay da đang cần phục hồi chuyên sâu.

Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ truyền thống nên cần chú ý dùng muỗng lấy kem để đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử dụng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.700.000 đồng/30g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

Một món quà tặng tinh tế không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở sự thấu hiểu nhu cầu thực sự của người nhận. Bước sang tuổi 35+, làn da phái đẹp rất cần sự nâng niu và chăm sóc chuyên sâu để níu giữ nét thanh xuân. Một trong 4 "siêu phẩm" serum chống lão hóa trên đây chắc chắn sẽ là món quà 20/10 hoàn hảo, chạm đúng trái tim và khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi mở hộp.