Ngày 23.12 cả nước thêm 16.377 ca nhiễm Covid-19, Hà Nội 1.774 ca

10.152 ca ghi nhận trong cộng đồng

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 16 giờ 22.12 đến 16 giờ 23.12, cả nước ghi nhận thêm 16.377 ca nhiễm Covid-19, trong đó 10 ca nhập cảnh và 16.367 ca ghi nhận trong nước, giảm 155 ca so với ngày trước đó.

Các ca nhiễm Covid-19 ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố trong cả nước, với 10.152 ca cộng đồng.

Trong số đó, Hà Nội là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 1.774 ca. Một số tỉnh, thành có nhiều ca bệnh gồm: Cà Mau 1.167 ca, Tây Ninh 949 ca, Vĩnh Long 855 ca, Khánh Hòa 797 ca, Cần Thơ 792 ca, TP.HCM 787 ca...

Một số địa phương có ít ca gồm: Hòa Bình 34 ca, Bình Phước 31 ca, Hà Tĩnh 28 ca, Lào Cai 18 ca, Yên Bái 16 ca, Kon Tum 12 ca, Sơn La 9 ca, Tuyên Quang 5 ca, Bắc Kạn 4 ca, Lai Châu, Điện Biên mỗi tỉnh 3 ca.

Theo Bộ Y tế, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.909 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.604.712 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27.4.2021 đến nay), cả nước đã ghi nhận 1.599.150 ca trong nước. Trong đó có 1.181.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





Hơn 10.000 bệnh nhân khỏi bệnh, 280 bệnh nhân tử vong

Về tình hình điều trị, trong ngày 23.12, Bộ Y tế công bố thêm 10.944 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.184.428 người.

Hiện, cả nước vẫn còn 7.493 ca bệnh nặng, trong đó 882 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn và 18 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

Trong ngày 23.12 có thêm 280 bệnh nhân tử vong. Trong đó, TP.HCM ghi nhận 44 bệnh nhân (gồm 10 bệnh nhân từ các tỉnh, thành khác).

Các tỉnh, thành ghi nhận ca bệnh tử vong do Covid-19 còn có Đồng Nai với 38 ca trong 2 ngày, An Giang 28 ca, Bình Dương 17 ca, Đồng Tháp 15 ca, Tây Ninh 14 ca, Tiền Giang 14 ca, Long An 13 ca, Cần Thơ 12 ca, Vĩnh Long 11 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 10 ca, Kiên Giang 9 ca, Cà Mau 8 ca...

Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 239 ca.

Tính tới nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 30.531 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 29/234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 4 ASEAN). Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).