Ngày 27 Tết Quý Mão siêu thị bắt đầu đông khách

Ngày 27 Tết Âm lịch, sức mua tại các siêu thị ở TP.HCM đã tăng mạnh hơn trước đó.

Ngay từ sáng, các siêu thị Co.opmart đã đón lượng khách đến mua sắm nhộn nhịp. Đại diện Saigon Co.op (đơn vị chủ quản các siêu thị như Co.opmart, Co.op Xtra...) cho biết từ đầu tuần đến nay, doanh số của toàn hệ thống đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Sức mua tăng mạnh ở các nhóm hàng phục vụ nhu cầu ngày tết như bánh mứt, kẹo, các loại hạt, củ kiệu dưa món cũng như nhu yếu phẩm gồm đường, nước mắm, mì gói, bia, nước ngọt...

Theo dự báo của Saigon Co.op, sức mua ở các siêu thị sẽ còn tiếp tục tăng vào những ngày sát tết và có thể doanh số tăng gấp 3 lần ngày thường. Thông thường tết cận kề thì các sản phẩm như hàng tươi sống, trái cây sẽ càng bán chạy.

Tương tự, 13 giờ ngày 27 tết tại siêu thị Lotte Mart (Q.7, TP.HCM), lượng khách mua hàng cũng nhộn nhịp. Đông nhất vẫn là các quầy bánh kẹo, hoa tươi, thịt các loại đến trái cây...

Quảng cáo





Bà Huỳnh Thị Kim Thanh - Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon Tân Phú - cho biết lượng khách đến trung tâm trong tuần này dự kiến sẽ tăng từ 10 - 15% so với tuần trước do nhiều người đi làm, cận tết mới bắt đầu mua sắm. Khách hàng có xu hướng mua nhiều trong 1 lần. Giá trị giỏ hàng tăng, sức mua nhìn chung cũng tăng khoảng 10% so với năm 2022, và tăng 2 - 3 lần so với ngày thường.

Bên cạnh các sản phẩm thực phẩm, giỏ quà tết, nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn này cũng tăng mạnh đối với các sản phẩm thời trang, đồ bếp, đồ dùng trang trí nhà cửa...

Tuy nhiên, dù khách hàng đang gia tăng nhưng theo ghi nhận chung, lượng người đến siêu thị mua sắm không quá đông như những tết trước khi có dịch Covid-19. Trong khi đó, hàng hóa đầy ắp nên không có hiện tượng chen lấn hay xếp hàng đợi tính tiền dài vài trăm mét...