Ngày 28.12 có 14.421 ca mắc Covid-19 trong nước

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 27.12 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca trong nước (giảm 446 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố.

Trong các ca mắc mới, có 9.305 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 1.920 ca, Tây Ninh 923 ca, Vĩnh Long 911 ca, Khánh Hòa 790 ca, Cần Thơ 763 ca, TP.HCM 671 ca, Đồng Tháp 610 ca, Hải Phòng 597 ca, Trà Vinh 585 ca.

Bạc Liêu có 485 ca, Bình Định 436 ca, Bắc Ninh 434 ca, Lâm Đồng 365 ca, Thừa Thiên - Huế 362 ca, Thanh Hóa 346 ca, Bình Thuận 286 ca.

Các tỉnh có số mắc mới dưới 200 ca là: Hải Dương 260 ca, Kiên Giang 250 ca, Sóc Trăng 229 ca, Hưng Yên 195 ca, An Giang 191 ca, Tiền Giang 188 ca, Cà Mau 184 ca, Quảng Ninh 182 ca, Hà Giang và Quảng Ngãi mỗi nơi có 140 ca, Đà Nẵng 135 ca, Gia Lai 128 ca, Đồng Nai 124 ca, Bình Dương 109 ca, Vĩnh Phúc 97 ca, Hà Nam 96 ca, Hậu Giang 95 ca, Nam Định 85 ca, Quảng Nam 82 ca, Nghệ An 79 ca, Bến Tre 72 ca.

Đắk Lắk có 60 ca, Lạng Sơn và Thái Bình mỗi nơi có 59 ca, Phú Thọ và Long An mỗi nơi có 57, Kon Tum 52 ca, Sơn La 51 ca, Quảng Trị và Hòa Bình mỗi nơi có 50 ca, Thái Nguyên 48 ca, Đắk Nông và Ninh Thuận mỗi nơi có 47 ca.

Cao Bằng có 44 ca, Bắc Giang 43 ca, Tuyên Quang 25 ca, Bình Phước 24 ca, Quảng Bình 23 ca, Lào Cai và Yên Bái mỗi nơi có 18 ca, Phú Yên 15 ca, Lai Châu 12 ca, Hà Tĩnh 8 ca, Bắc Kạn 5 ca, Điện Biên 4 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Hải Phòng giảm 334 ca, Cà Mau giảm 249 ca, Bến Tre giảm 209 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Hải Dương tăng 260 ca, Bình Thuận tăng 146 ca, TP.HCM tăng 111 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.580 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1,68 triệu ca nhiễm, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; tỷ lệ 17.042 ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.





Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay có 1,675 triệu ca nhiễm mới ghi nhận trong nước, trong đó có 1,26 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM với 501.288 ca, Bình Dương 290.349 ca, Đồng Nai 97.167 ca, Tây Ninh 72.460 ca, Đồng Tháp 42.426 ca.

7.103 bệnh nhân nặng đang điều trị

Theo công bố của các sở Y tế, hôm nay có 4.668 bệnh nhân khỏi bệnh; từ đầu dịch đến nay có 1,26 triệu ca đã được điều trị khỏi; 7.103 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó, 802 ca thở máy xâm lấn và 19 ca điều trị ECMO.

Trong 24 giờ qua ghi nhận 214 ca tử vong, trong đó, tại TP.HCM ghi nhận 35 ca (6 ca chuyển đến từ các tỉnh: An Giang, Tiền Giang Long An, Bình Dương, Phú Yên và Tây Ninh); số tử vọng ghi nhận tại các tỉnh, thành phố khác là: An Giang, Tây Ninh và Vĩnh Long mỗi nơi 15 ca; Đồng Tháp và Tiền Giang mỗi nơi 14 ca; Đồng Nai 13 ca.

Các tỉnh: Kiên Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng mỗi nơi 12 ca; Hà Nội 11 ca; Bình Dương 8 ca; Long An và Bến Tre mỗi nơi ghi nhận 7 ca.

Các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh mỗi nơi ghi nhận 4 ca; Hải Phòng, Lạng Sơn, Khánh Hòa và Bạc Liêu mỗi nơi ghi nhận 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.632 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết có 147,271 triệu liều đã được tiêm trên cả nước, trong đó tiêm mũi 1 là 77,26 triệu liều, tiêm mũi 2 là 66.86 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 3,14 triệu liều.