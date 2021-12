Ngày 31.12 có 16.476 ca mắc Covid-19 trong nước

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 30.12 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca trong nước (giảm 504 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố. Trong các ca mắc mới, có 11.337 ca trong cộng đồng. Tại Việt Nam đã ghi nhận 15 ca nhiễm biến thể Omicron.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc mới như sau: Hà Nội 1.914 ca, Vĩnh Long 1.080 ca, Cà Mau 1.063 ca, Bình Phước 1.003 ca, Khánh Hòa 799 ca, Tây Ninh 776 ca, Bình Định 655 ca, Trà Vinh 571 ca, Đồng Tháp 570 ca.

TP.HCM 557 ca, Bạc Liêu 541 ca, Hải Phòng 520 ca, Thừa Thiên - Huế 404 ca, Bến Tre 367 ca, An Giang 296 ca, Cần Thơ 293 ca, Bắc Ninh 269 ca, Lâm Đồng 259 ca, Tiền Giang 247 ca, Hưng Yên 241 ca, Bình Thuận 217 ca, Sóc Trăng 215 ca.

Hậu Giang và Quảng Ngãi mỗi nơi 195 ca, Quảng Nam 188 ca, Đồng Nai 178 ca, Thanh Hóa 174 ca, Sơn La 170 ca, Kiên Giang 163 ca, Quảng Ninh 155 ca, Đà Nẵng 154 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 152 ca, Hà Giang 150 ca.

Ninh Bình 149 ca, Gia Lai 148 ca, Nam Định 119 ca, Nghệ An 109 ca, Bình Dương 107 ca, Đắk Nông 100 ca.

Các tỉnh có số mắc mới dưới 100 ca là: Hòa Bình 97 ca, Hà Nam 96 ca, Bắc Giang 85 ca, Vĩnh Phúc 82 ca, Đắk Lắk 78 ca, Lào Cai 70 ca, Thái Bình 65 ca, Long An 63 ca, Ninh Thuận 47 ca, Cao Bằng 45 ca, Thái Nguyên 38 ca, Quảng Bình 36 ca, Lạng Sơn 35 ca, Phú Thọ 33 ca, Hải Dương 29 ca, Tuyên Quang 28 ca, Hà Tĩnh 27 ca, Yên Bái 23 ca, Kon Tum 20 ca, Điện Biên 14 ca, Lai Châu 2 ca.

Các tỉnh, thành ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng giảm 318 ca, Tây Ninh giảm 159 ca, TP.HCM giảm 140 ca.

Các địa phương có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Long tăng 494 ca, Bình Phước tăng 244 ca, Bến Tre tăng 171 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.337 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1,73 triệu ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 17.550 ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138/224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) có 1,72 triệu ca nhiễm ghi nhận trong nước, trong đó 1,35 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: TP.HCM 503.244 ca, Bình Dương 290.671 ca, Đồng Nai 97.718 ca, Tây Ninh 75.109 ca, Hà Nội 45.838 ca.





Xử lý ổ dịch liên quan các ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron

Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 18.642 bệnh nhân khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay là 1,35 triệu ca.

7.291 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó 773 ca thở máy xâm lấn và 19 ca điều trị ECMO.

Trong 24 giờ qua ghi nhận 226 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM 34 ca (7 ca chuyển đến từ các tỉnh: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu), Đồng Nai và An Giang mỗi nơi 18 ca, Vĩnh Long và Cần Thơ mỗi địa phương 15 ca.

Đồng Tháp 14 ca, Bình Dương 13 ca, Kiên Giang 12 ca, Sóc Trăng 11 ca . Khánh Hòa và Tiền Giang mỗi nơi 10 ca, Bình Phước 8 ca, Hà Nội và Bạc Liêu mỗi địa phương 7 ca, Hậu Giang 6 ca.

Tây Ninh và Cà Mau mỗi tỉnh 5 ca, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi nơi 4 ca, Trà Vinh 3 ca. Long An và Gia Lai mỗi nơi 2. Quảng Ngãi, Bình Định và Lâm Đồng tỉnh 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 225 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.394 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, 150,9 triệu liều đã tiêm trên cả nước. Trong đó, tiêm mũi 1 là 77,5 triệu liều, tiêm mũi 2 là 68,4 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 4,9 triệu liều.

Hôm nay, Bộ Y tế có Công điện hỏa tốc số 2308/CĐ-BYT gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Hãng hàng không Bamboo Airlines về việc điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19, liên quan các ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron.