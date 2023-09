Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Giao thông qua các cửa ngõ về miền Tây thông thoáng

Phà Đình Khao tăng phà, không xảy ra ùn ứ

Trong ngày đầu nghỉ lễ 2.9, tại bến phà Đình Khao (nằm trên QL57, nối 2 tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long), đến gần cuối giờ chiều 1.9, cả 2 đầu bến không xảy ra ùn ứ giao thông. Ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng Bến phà Đình Khao (Cụm phà Vàm Cống) cho biết, bến phà đang cho hoạt động cùng lúc 4 phà, gồm 2 phà loại 200 tấn và 2 phà loại 100 tấn. Đặc biệt, vào giờ cao điểm sẽ tăng chuyến, tăng nhân lực và bổ sung 1 phà loại 100 tấn dự phòng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc.

"Số lượng người đến mua vé qua phà từ sáng có tăng hơn ngày thường, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo không để hành khách chờ lâu và không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Song song đó, vào các giờ cao điểm trưa và chiều, chúng tôi phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an H.Long Hồ và Công an xã Thanh Đức, Công an xã Bình Hòa Phước chủ động điều tiết giao thông, phân luồng cho người và phương tiện lên xuống phà có trật tự. Lưu ý, hành khách khi tham gia giao thông trên phà phải tuyệt đối chấp hành theo quy định cũng như hướng dẫn của nhân viên bến phà", ông Thông nói.

Cầu Mỹ Thuận thông thoáng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên tuyến QL1, QL80 và cầu Mỹ Thuận (hướng từ TP.HCM về miền Tây), dù lượng phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra ùn ứ cục bộ, giao thông khá thông thoáng.

Trung tá Nguyễn Văn Bé Năm, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết để tạo điều kiện cho người lưu thông qua địa bàn tỉnh này được an toàn, đơn vị đã chỉ đạo các tổ tuần tra tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ, những nơi có khả năng người, phương tiện lưu thông nhiều nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở để mọi người chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Song song đó, đơn vị cũng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về việc tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container đến ngày 15.10, theo kế hoạch.

Kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ liên tục 4 ngày (từ ngày 1.9 đến hết ngày 4.9). Do vậy, tại các tuyến quốc lộ, bến phà, các nút giao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có khả năng lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến gấp nhiều lần ngày thường. Để chủ động, Công an tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là lực lượng CSGT các cấp, đã xây dựng kế hoạch, phương án xử lý tình huống khi có yêu cầu, tránh để xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài hay ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.