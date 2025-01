Ngày đầu thu phí vé metro, khách có còn đông?

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các ga lượng người chọn đi metro vẫn nhiều nhưng không còn tình cảnh quá đông đúc. Lên metro từ các ga, hành khách đa phần đều có ghế để ngồi. Vì có ghế để ngồi nên nhiều người tranh thủ chợp mắt trước khi đến ga.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong ngày đầu thu phí vé ẢNH: PHAN HƯƠNG

Trịnh Quỳnh Bảo Thy, sinh viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, chia sẻ: "So với những chuyến metro trước mình đi, hôm nay khá vắng khách, có lẽ là do cận tết sinh viên và một số người đi làm đã về quê. Dù đã bán vé, mình vẫn lựa chọn đi metro vì nhanh, tiện lợi, an toàn". Nữ sinh cho biết bản thân sẽ mua vé tháng để thuận tiện đi học và di chuyển trong thành phố.

Nhiều người vẫn chọn metro đi học, đi làm nhưng các toa vẫn không còn cảnh quá đông đúc ẢNH: PHAN HƯƠNG

Khách lên tàu đa phần đều có ghế để ngồi nên tranh thủ chợp mắt ẢNH: PHAN HƯƠNG

Với những khách hàng trả tiền mặt khi mua vé, nhân viên sẽ bán vé thủ công bằng cách điền thông tin ga đi, ga đến, giá vé, ngày và giờ đi. Sau khi có vé, khách hàng di chuyển lên khu vực đợi tàu và có thể di chuyển lên metro, không có cảnh ùn tắc, chờ đợi chuyến sau. Hành trình từ ga ĐH Quốc gia đến ga Bến Thành, số lượng hành khách từng toa không vượt quá 50 người.

Nhiều bạn trẻ chọn metro để đi học, đi làm ẢNH: PHAN HƯƠNG

Hài lòng với 1 tháng đi làm bằng metro, Nguyễn Tâm Như (26 tuổi), ngụ hẻm 27, đường Đặng Văn Bi, TP.Thủ Đức, chia sẻ: "Sau khi metro hoạt động, mình đã chọn metro đi làm thay vì chạy xe máy như trước đó vì nhà mình cách bến metro Bình Thái cũng gần, rất tiện khi di chuyển. Mình thấy chi phí đi metro không quá cao nên tới đây mình sẽ mua vé tháng để thuận tiện di chuyển trong thành phố".

Sau khi xuống ga, khách hàng cần trả lại vé cho nhân viên tại ga. Nhiều khách hàng cho biết ngày đầu mua vé, bản thân chưa quen thuộc với cách thức mua vé điện tử.