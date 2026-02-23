Ngày đầu tiên đi làm: Trao vé số đầu năm, gieo hy vọng lớn

Sau thời gian nghỉ Tết, những ngày đầu tiên trở lại công việc luôn mang đến nhiều cảm xúc đan xen. Để mở đầu lời chúc, kèm cái bắt tay là những phong bao lì xì nhỏ xinh giúp ngày đầu năm đi làm thêm phần hứng khởi. Trong nhịp sống hiện đại, văn hóa lì xì nơi công sở ngày càng linh hoạt, gần gũi và đề cao sự sẻ chia. Nhiều người chọn những món quà mang giá trị tinh thần, vừa đủ ý nghĩa để gửi gắm lời chúc may mắn, vừa tạo được cảm xúc bất ngờ và thú vị cho người nhận.

Những năm gần đây, nhiều dân văn phòng đã lựa chọn lì xì bằng vé số Vietlott như một cách gửi gắm may mắn mới mẻ, không đặt nặng giá trị vật chất, mà đề cao cảm giác háo hức khi cùng nhau dò số, chờ đợi vận may và sẻ chia niềm tin vào một năm mới nhiều cơ hội, nhiều khởi sắc.

Nhiều doanh nghiệp chọn lì xì vé số Vietlott cho nhân viên như một lời chúc may mắn, khởi đầu năm mới nhiều tài lộc và hứng khởi ẢNH: DNCC

Chị Phương Thanh (27 tuổi) chia sẻ, cứ vào ngày đầu tiên đi làm thì đồng nghiệp trong công ty sẽ lì xì cho nhau để tìm lại chút hứng khởi sau kì nghỉ dài ngày. "Vào ngày đầu đi làm thì mình cùng nhóm đồng nghiệp chơi thân sẽ gửi lì xì cho nhau như lời chúc may mắn đầu năm, mọi người nhận ít hay nhiều gì cũng đều thấy rất vui. Sáng nay đi làm mình đã kịp ghé điểm bán Vietlott để mua vài tờ Lotto 5/35 đặt vào bao lì xì, kèm đó là tiền mặt mang số series đặc biệt chút. Đầu giờ chiều sẽ cùng nhau dò số biết đâu có ai trong nhóm được chút lộc may mắn đầu năm", chị Thanh vui vẻ chia sẻ.

Chính sự chờ đợi và háo hức khi cùng nhau dò số, bàn luận về những con số may mắn đã khiến không khí đầu năm nơi công sở thêm rộn ràng. Dù trúng thưởng hay không, tấm vé vẫn hoàn thành "nhiệm vụ" của mình: mang lại tiếng cười, sự kết nối và cảm giác cùng nhau khởi động một năm mới với tinh thần tích cực. "Mọi người vui lắm, lúc mở bao lì xì ra ai cũng bất ngờ, cứ nói là nếu mà trúng thì năm nay may dữ lắm, mua nhà mua xe, rồi có người đòi chia cho mình một nửa luôn. Mình thấy lì xì bằng vé số vậy mà vui nhất là lúc mọi người bất ngờ như vậy nè", chị Thanh nói thêm.

Lì xì bằng vé số đang dần trở thành “nghi thức” đầu năm của giới văn phòng ẢNH: DNCC

Việc tặng lì xì bằng vé số cũng thể hiện văn hoá nơi làm việc hiện đại, không chỉ tạo được động lực làm việc sau kỳ nghỉ dài mà còn mang ý nghĩa mong cầu về sự may mắn, thuận lợi. Không phân biệt cấp bậc hay vai trò, mọi người đều có thể trao nhau một lời chúc may mắn thông qua món quà nhỏ mang tính biểu tượng. Đó là cách tạo động lực tinh thần, giúp tập thể thêm gắn kết ngay từ những ngày đầu năm, trước khi cùng nhau bước vào guồng công việc mới.

Bên cạnh việc tặng vé số giấy, mọi người còn có thể gửi vé số kèm lời chúc may mắn thông qua kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS). Người chơi đủ 18 tuổi có thể dùng điện thoại tạo tài khoản trên Vietlott SMS và thao tác mua vé. Ngay tại trên Vietlott SMS, người chơi có thể tự ý lựa chọn những bộ số mang dấu ấn cá nhân: ngày sinh, con số kỷ niệm hay đơn giản là những con số "có duyên" và gửi tặng bạn bè, người thân ở xa. Chính yếu tố này khiến tấm vé trở nên gần gũi hơn, không còn là một trò chơi may rủi đơn thuần, mà là nơi gửi gắm những mong ước rất riêng cho năm mới.

Người chơi có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm của Vietlott để gửi tặng bạn bè, người thân ở xa ẢNH: DNCC

Trong dịp đầu năm, nhiều người lựa chọn các sản phẩm quen thuộc của Vietlott như Power 6/55, Mega 6/45 hay Lotto 5/35 để lì xì đồng nghiệp. Mỗi sản phẩm mang một cách chơi khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần: trao đi hy vọng và đón nhận cơ hội. Với Power 6/55 hay Mega 6/45, đó là giấc mơ về những giải thưởng lớn đầy hấp dẫn. Còn Lotto 5/35 lại mang đến cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng, phù hợp để "lấy vía" đầu năm. Đặc biệt khi sản phẩm này còn có tính năng chia giải Độc đắc khi vượt tích lũy 12 tỉ đồng, từ đây trở thành cơ hội để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ lộc đầu năm.

Ngày đầu tiên đi làm không chỉ là cột mốc quay lại với công việc, mà còn là thời điểm để mỗi người nạp lại năng lượng, tinh thần và niềm tin cho chặng đường phía trước. Một tấm vé số Vietlott được trao tay như lì xì đầu năm có thể không quyết định thành công của cả năm, nhưng chắc chắn sẽ góp phần tạo nên một khởi đầu tích cực, nơi may mắn được sẻ chia, hy vọng được lan tỏa và tinh thần gắn kết được nhân lên trong môi trường làm việc hiện đại.