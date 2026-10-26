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    Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa khép lại, hành trình chuyển đổi số vẫn tiếp tục

    Bá Duy
    Bá Duy
    Từ trợ lý AI trong cơ quan nhà nước đến chuyển đổi số cho hộ tiểu thương, nhiều vấn đề được bàn thảo tại Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa.
    Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa khép lại, hành trình chuyển đổi số vẫn tiếp tục - Ảnh 1.

    Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 đón hàng chục ngàn lượt người dân, du khách tham quan, trải nghiệm

    ẢNH: BÁ DUY

    Chiều 26.10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang). Ngày hội diễn ra từ ngày 24-26.10 với chủ đề "Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương".

    Ngày hội đón hàng chục ngàn lượt người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Học sinh được lắp ráp mô hình robotics, STEAM. Đặc sản OCOP được giới thiệu qua các phiên livestream trên sàn thương mại điện tử.

    Tại các hội nghị, hội thảo, đại biểu trao đổi nhiều vấn đề như triển khai không dùng tiền mặt, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ sinh thái nông nghiệp số, điện toán đám mây, an ninh mạng và internet vạn vật (IoT). Trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành tại cơ quan nhà nước, giải pháp chuyển đổi số cho hộ tiểu thương, hộ kinh doanh và an toàn dữ liệu trong thời đại AI.

    Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa khép lại, hành trình chuyển đổi số vẫn tiếp tục - Ảnh 2.

    Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 khép lại với nhiều kết nối, giải pháp chuyển đổi số được chia sẻ giữa chính quyền và doanh nghiệp

    ẢNH: BÁ DUY

    Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30-35% GRDP vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, các giải pháp về thể chế, hạ tầng số và nguồn nhân lực phải được thực hiện đồng bộ.

    Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyển đổi số và ngày hội. Ban tổ chức cũng vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành.

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