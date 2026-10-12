Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026: Khơi mở tri thức, kết nối tương lai

Tiếp nối Ngày hội Giáo dục châu Âu tại Hà Nội, sự kiện tại TP.HCM ngày 11.10 đã đánh dấu hoạt động cuối cùng của Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 quốc gia thành viên EU, gồm Bỉ (đại diện bởi cộng đồng Wallonia-Brussels và vùng Flanders), Bun-ga-ri, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Ai-len, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Lit-va, Hung-ga-ri, Áo, Ba Lan, Ru-ma-ni, Xlô-va-ki-a, Phần Lan và Thụy Điển. Với hơn 1.400 học sinh, sinh viên và phụ huynh tham dự, đây là dịp để các cơ sở giáo dục châu Âu và giới trẻ Việt Nam gặp gỡ, trao đổi trực tiếp về các cơ hội học tập và nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực.

Ngày hội Giáo dục châu Âu tại TP.HCM đã khép lại Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 với hơn 1.400 người tham dự

Tại các khu vực tư vấn, đại diện các cơ sở giáo dục đã cung cấp thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, chính sách học bổng, cơ hội nghiên cứu và điều kiện tuyển sinh. Bên cạnh đó, phiên thảo luận cùng Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam cũng mang đến nhiều chia sẻ thực tế về phương pháp học tập, cuộc sống trong môi trường đa văn hóa và con đường phát triển sự nghiệp, giúp người tham dự hình dung rõ hơn về trải nghiệm du học châu Âu.

Phát biểu tại ngày hội, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier chia sẻ:

"Trong số những điểm đến du học lớn trên thế giới, châu Âu có nhiều lựa chọn học tập với chi phí thuộc nhóm hợp lý nhất. Nhiều chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh; mức học phí cạnh tranh cùng các cơ hội học bổng giúp việc theo học tại châu Âu trở nên dễ tiếp cận hơn. Chẳng hạn, thông qua chương trình học bổng Erasmus Mundus, sinh viên trên toàn thế giới có thể ứng tuyển học bổng cho các chương trình thạc sĩ liên kết do các trường đại học ở nhiều quốc gia cùng triển khai".

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier chia sẻ về cơ hội du học châu Âu dành cho các bạn trẻ

Với thông điệp "Open Your Mind - Mở mang trí tuệ", Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 khuyến khích người trẻ chủ động khám phá những lựa chọn mới, tiếp cận các góc nhìn khác nhau và mở rộng định hướng cho tương lai. Thông điệp này được thể hiện xuyên suốt qua hai ngày hội tại Hà Nội và TP.HCM, với các hoạt động giao lưu sôi nổi.

Thông điệp "Open Your Mind - Mở mang trí tuệ" được thể hiện xuyên suốt thông qua các hoạt động của tuần lễ

Diễn ra từ ngày 8 - 11.10, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã kết nối các cơ sở giáo dục, đại diện giới học thuật và công chúng tại Hà Nội và TP.HCM thông qua các hoạt động trao đổi, tư vấn và chia sẻ thông tin. Với các hoạt động kết nối giữa các cơ sở giáo dục, giới học thuật và công chúng, Tuần lễ tiếp tục góp phần củng cố hợp tác EU - Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong quan hệ giữa hai bên.

Về quan hệ đối tác của EU - Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ đối tác EU - Việt Nam và là một trong những ưu tiên của Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway). Hiện có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam học tập tại các quốc gia thành viên EU, chiếm gần 30% tổng số sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài. Từ 2004 - 2026, gần 800 học bổng Erasmus Mundus Joint Masters đã được trao cho sinh viên Việt Nam, bên cạnh các cơ hội học tập, trao đổi và hợp tác dành cho sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục thông qua Erasmus+.

Quan hệ giữa các cơ sở giáo dục hai bên cũng ngày càng được mở rộng. Tại Việt Nam, 65 cơ sở giáo dục đại học đang triển khai khoảng 430 chương trình liên kết đào tạo với đối tác quốc tế, trong đó khoảng một nửa có sự tham gia của các trường và tổ chức đến từ châu Âu.