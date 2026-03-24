Ngày hội học bổng 2026: Khám phá tài năng, kiến tạo tương lai cùng Trường St.Nicholas

Nguồn: ST. NICHOLAS
24/03/2026 15:20 GMT+7

Ngày 21.3, Trường St.Nicholas - Thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest - đã tổ chức thành công Ngày hội học bổng 2026, mang đến nhiều cơ hội học tập cho học sinh trong và ngoài trường.

Với 25 suất tổng giá trị lên đến 2,4 tỉ đồng, giá trị lên đến 70% học phí và 50% phí cơ sở vật chất, chương trình không chỉ tìm kiếm những học sinh có năng lực mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao, chuẩn quốc tế tại khu vực.

Ngày hội học bổng 2026: Khám phá tài năng, kiến tạo tương lai cùng Trường St.Nicholas- Ảnh 1.

Phát biểu tại sự kiện, thầy Elvis Jardinel Lumame - Tổng hiệu trưởng - chia sẻ rằng: "Các thí sinh năm nay đã thể hiện sự tự tin, tư duy độc lập và khả năng thích ứng rất rõ nét. Điều chúng tôi tìm kiếm không chỉ là điểm số, mà là tinh thần học hỏi, khả năng phản biện và tiềm năng phát triển lâu dài. Đây chính là thế hệ học sinh sẵn sàng hội nhập và tạo ra giá trị trong tương lai".

Trong khuôn khổ chương trình, phụ huynh tham gia Talkshow "Future Minds: AI or Thinking?", cùng diễn giả Đoàn Thiên Phúc, chuyên gia công nghệ giáo dục; mang đến góc nhìn thực tế về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), anh Phúc nhấn mạnh rằng: "Điều quan trọng không phải là hạn chế công nghệ, mà là hướng dẫn trẻ sử dụng đúng cách, để AI trở thành công cụ hỗ trợ tư duy thay vì thay thế tư duy, trở thành đòn bẩy giúp các em phát triển vượt trội". Bên cạnh đó, học sinh Trường St.Nicholas cũng tham gia chia sẻ những trải nghiệm thực tế khi ứng dụng AI trong học tập, các cuộc thi học thuật và dự án cá nhân, mang đến góc nhìn gần gũi và thực tế.

Ngày hội học bổng 2026 không chỉ là nơi trao cơ hội, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình phát triển bền vững. Đợt 2 của chương trình sẽ diễn ra vào ngày 18.4.2026, tiếp tục lan tỏa cơ hội và giá trị giáo dục đến cộng đồng. Xem thêm tại: https://sns.edu.vn/.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
