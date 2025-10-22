Ngày hội sinh viên mong đợi nhất bắt đầu khởi động

Điểm trường đầu tiên là Trường Đại học Cửu Long, Vĩnh Long vào ngày 25.10.2025.

Giữa nhịp sống hối hả, guồng quay học và làm không ngừng, sức khỏe và môi trường là hai khái niệm vẫn được nhắc nhiều nhưng lại chưa được thực hành đủ. Chương trình là dịp giúp các bạn trẻ không chỉ hiểu mà còn hành động để chăm sóc chính mình và hành tinh xanh.

6 điểm trường Đại học diễn ra Ngày hội Cùng sinh viên Sống xanh Sống khỏe Ảnh: Thúy Phan

Sức hút ngày hội xanh - khỏe - trẻ

Lồng ghép khéo léo giữa lý thuyết và thực hành, SXSK trở thành ngày hội được các bạn trẻ yêu thích khi kiến thức khô khan được "hô biến" qua các booth game dễ chơi, dễ hiểu, dễ nhận quà.

Tại khu vực booth "Hiểu mình sống khỏe", các bạn sẽ được kiểm tra các chỉ số cơ thể như huyết áp, BMI, mỡ cơ, chỉ số đường huyết… bởi các chuyên viên tại California Fitness & Yoga. Đây không chỉ là những con số khô khan, mà là lời nhắc nhở mỗi người trẻ về việc cần quan tâm tới chính mình. Ngoài ra, chuyên viên có chuyên môn tại booth cũng trực tiếp tư vấn, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể và đưa ra những lời khuyên cá nhân hóa về chế độ ăn, sinh hoạt và tập luyện.

Song song với việc chăm sóc sức khỏe, khu vực booth "Đổi rác lấy quà" và booth "Kiến thức xanh, thử tài phân loại rác" hứa hẹn sẽ là "tụ điểm" được các bạn sinh viên yêu thích. Chương trình khuyến khích sinh viên mang pin cũ, chai nhựa, giấy vụn, ly nhựa dùng một lần… đến để đổi lấy những phần quà xanh: bình nước tái chế, túi vải, hạt giống cây xanh, dụng cụ học tập thân thiện môi trường.

Sinh viên hăng hái tham gia trải nghiệm các booth hoạt động

Không chỉ dừng lại ở việc đổi rác, các bạn sinh viên còn được trực tiếp tham gia trò chơi phân loại rác, vừa thử thách kiến thức vừa tăng hiểu biết nhận thức môi trường. Phân biệt rác tái chế và rác hữu cơ như thế nào? Ly giấy có thực sự "thân thiện môi trường" như chúng ta nghĩ? Những thắc mắc đơn giản giúp các bạn trẻ nhận ra: sống xanh không hề khó, chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ, hiểu đúng và làm thật

Gặp gỡ chuyên gia, gỡ rối chuyện sống xanh, sống khỏe:

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trải nghiệm, chương trình còn mang đến một talkshow chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam như TTND.PGS.TS.BS Lê Bạch Mai - Nguyên Viện phó Viện dinh dưỡng Quốc gia, ThS.BS Trương Nhật Khuê Tường - Giảng viên trường ĐH Y dược TP.HCM, ThS.BS Lê Thị Ngọc Vân - Nguyên Trưởng khoa Dinh Dưỡng Bệnh Viện Nhân Dân 115,... Tại đây, sinh viên được nghe chia sẻ về xu hướng dinh dưỡng 4-5-1, cách cân bằng giữa việc học, làm và chăm sóc sức khỏe; đồng thời hiểu hơn về mối liên hệ mật thiết giữa ăn uống lành mạnh - tinh thần tích cực - lối sống bền vững. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn kể những câu chuyện gần gũi: vì sao Gen Z dễ bỏ bữa, vì sao thiếu ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng, và làm thế nào để ăn uống lành mạnh mà vẫn tiết kiệm?

Sinh viên được gặp gỡ chuyên gia gỡ rối sống xanh, sống khỏe cùng nhiều trò chơi nhận quà hấp dẫn

Tại buổi talkshow, đại diện Công ty Acecook Việt Nam cũng mang đến phần chia sẻ đặc biệt về triết lý sống xanh 3R - Reduce, Reuse, Recycle. Từ việc giảm bao bì nhựa, tái chế vật liệu, đến khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bền vững hơn, Acecook cho thấy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở cách họ đồng hành cùng thế hệ trẻ để tạo ra giá trị xanh cho tương lai.

"Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" không chỉ dừng lại ở một sự kiện trải nghiệm mà hướng đến xây dựng thói quen sống xanh và sống khỏe trong cộng đồng sinh viên. Ở thời đại công nghệ, áp lực đồng trang lứa, sự kỳ vọng từ xã hội chiếm phần lớn quỹ thời gian của người trẻ, việc quay trở lại với những giá trị cơ bản như chăm sóc bản thân, yêu thương môi trường trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Chương trình cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa: sức khỏe là cốt lõi, chỉ khi tâm vững thì mới có thể làm được việc lớn và mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên thay đổi cho ngày mai.