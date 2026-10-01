Ngày hội Trải nghiệm tại TH School: Cùng con chinh phục học bổng lên tới 70%

Đây cũng là cơ hội để phụ huynh và học sinh tìm hiểu về lộ trình học tập, cơ hội học bổng và các định hướng phát triển dành cho học sinh.

Trải nghiệm trực tiếp môi trường học đạt chuẩn quốc tế

Điểm nhấn của Open Day 2026 là chuỗi lớp học trải nghiệm dành riêng cho học sinh đăng ký tham dự được thiết kế theo từng độ tuổi và cấp học. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giáo viên quốc tế giàu chuyên môn và kinh nghiệm, học sinh được trải nghiệm nhiều lĩnh vực như STEM, thể chất, nghệ thuật và các hoạt động học tập tương tác đa dạng.

Qua đó, học sinh và phụ huynh có thể cảm nhận rõ hơn phương pháp giảng dạy chuẩn quốc tế lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời nuôi dưỡng niềm vui và hạnh phúc trong học tập tại TH School.

Học sinh hào hứng thực hành thí nghiệm khoa học tại TH School

Song song với các lớp học trải nghiệm, School Tour đưa phụ huynh và học sinh khám phá khuôn viên xanh mang chuẩn quốc tế tại TH School. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại với hệ thống sân chơi, căng tin, thư viện, hồ bơi, phòng luyện tập thể thao, các phòng thí nghiệm cùng các phòng học được thiết kế và vận hành phù hợp với đặc thù từng cấp và môn học.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ giới thiệu và trao đổi về mô hình giáo dục, lộ trình học tập và định hướng phát triển tương lai của từng cấp học. Đồng thời, đội ngũ cố vấn tuyển sinh và giáo viên TH School cũng sẽ trực tiếp trao đổi với phụ huynh về chương trình học, các cơ hội học bổng, hoạt động ngoại khóa và lộ trình phát triển dành cho học sinh trên hành trình trưởng thành.

Đặc biệt, những câu chuyện được chia sẻ bởi phụ huynh, học sinh đang theo học và cựu học sinh TH School sẽ mang đến một góc nhìn chân thực và đa chiều về môi trường học tập, văn hóa nhà trường và những giá trị được nuôi dưỡng qua từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Không ngừng mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến cho tất cả các em học sinh, bên cạnh chính sách học phí được xây dựng phù hợp theo từng cấp học, phụ huynh và học sinh tham dự sự kiện còn có cơ hội khám phá hàng loạt chính sách ưu đãi và nhiều chương trình học bổng dành cho học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế, với giá trị lên tới 70%.

Một thập kỷ không ngừng phát triển - Trao quyền cho thế hệ tương lai

TH School là hệ thống trường liên cấp dành cho học sinh từ Mầm non đến lớp 12 với 3 cơ sở tại: Chùa Bộc, Hòa Lạc và Vinh. Học sinh được học tập theo một lộ trình giáo dục thống nhất và xuyên suốt, với trọng tâm là nuôi dưỡng sự tò mò, tư duy phản biện và sự phát triển cá nhân. Đặc biệt, tại TH School Hòa Lạc, chương trình nội trú đạt chuẩn quốc tế dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 giúp các em rèn luyện tính tự lập, tinh thần trách nhiệm, khả năng thích nghi và bản lĩnh vững vàng.

Nhìn lại một thập kỷ "Không ngừng vươn xa", TH School tự hào nâng bước bao thế hệ học sinh đạt hàng trăm giải thưởng danh giá trên nhiều lĩnh vực, tự tin chinh phục hơn 150 trường đại học uy tín tại 17 quốc gia trên khắp thế giới. Riêng trong năm học 2025 - 2026, 100% các em học sinh TH School đã trúng tuyển vào các giảng đường danh tiếng trong và ngoài nước, trong đó có hơn 50% giành được nhiều suất học bổng danh giá.

Học sinh TH School tự tin tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực

Trong hành trình 10 năm, TH School luôn kiên định với sứ mệnh tạo dựng hạnh phúc đích thực bằng việc mang lại nền giáo dục toàn diện đẳng cấp quốc tế và vì một Việt Nam hùng cường, nơi học sinh được tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, được nuôi dưỡng cả về tri thức, thể chất, cảm xúc và nhân cách.

Đặc biệt, với mô hình giáo dục vượt trội 80/20, TH School đã kết hợp hài hòa giữa các chương trình đào tạo được công nhận trên toàn cầu với 80% thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh, cùng 20% chương trình giáo dục bản sắc giàu đẹp của văn hóa dân tộc được dạy bằng tiếng Việt.

Dinh dưỡng học đường - Nền tảng của chương trình giáo dục toàn diện

Không chỉ kiến tạo môi trường học tập tiên tiến, TH School luôn theo đuổi mô hình giáo dục toàn diện với dinh dưỡng là hạ tầng mềm. Nhà trường tiên phong đồng hành cùng Đề án Dinh dưỡng học đường, cung cấp những bữa ăn tươi ngon, giàu dinh dưỡng và cân bằng.

TH School cung cấp những bữa ăn tươi ngon, giàu dinh dưỡng và cân bằng

Thực đơn được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và tháp dinh dưỡng dành riêng cho học sinh. Các món ăn được chế biến mỗi ngày từ nguyên liệu tươi ngon, đồng thời được điều chỉnh chi tiết để đáp ứng đa dạng nhu cầu dinh dưỡng như dị ứng hoặc chế độ ăn theo tôn giáo, bảo đảm chất lượng và an toàn trong từng bữa ăn.