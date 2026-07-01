Ngày mai TP.HCM cấm loạt tuyến đường, người dân đi thế nào?

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM sẽ hạn chế lưu thông đối với các xe thuộc diện điều chỉnh vào khu vực trung tâm được giới hạn bởi một số tuyến đường như sau:

Các xe được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình theo các tuyến đường bao quanh khu vực trung tâm như sau: Hàm Nghi → Trần Hưng Đạo → Nguyễn Thị Nghĩa → Cách Mạng Tháng 8 → Điện Biên Phủ → Hai Bà Trưng → Tôn Đức Thắng và các tuyến đường kết nối phù hợp theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông và tình hình giao thông thực tế.