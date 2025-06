Ngày mới với tin tức sức khỏe: Người lớn tuổi cần bổ sung dưỡng chất gì?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Chuyên gia chỉ cách chọn dưa hấu ngon; 3 loại trái giúp giảm a xít uric tự nhiên cho người bị gout...

Các chất dinh dưỡng người lớn tuổi cần nhiều hơn

Cơ thể người lớn tuổi sẽ có nhiều thay đổi - từ sự thay đổi hormone, giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất cho đến những biến đổi trong quá trình trao đổi chất.

Theo bà Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ nhận định: "Tuổi tác có thể khiến quá trình trao đổi chất và cảm giác thèm ăn thay đổi, khiến việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất trở nên khó khăn hơn". Dưới đây là dưỡng chất mà người lớn tuổi cần bổ sung nhiều hơn để hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh.

Người lớn tuổi sẽ cần nhiều hơn các chất dinh dưỡng như protein, canxi... Ảnh: AI

Protein. Khi có tuổi, cơ thể dần mất đi khối lượng cơ bắp và khả năng xây dựng cơ mới cũng giảm theo. Sức mạnh cơ bắp giúp duy trì khả năng vận động, giữ thăng bằng và phòng ngừa té ngã.

Theo các nghiên cứu, người lớn tuổi nên tiêu thụ từ 1,2 đến 1,6 gram protein cho mỗi kg cân nặng mỗi ngày.

Vitamin B12. Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hồng cầu và duy trì chức năng não bộ. Thiếu B12 có thể gây suy giảm trí nhớ, tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer.

Theo khuyến nghị, người lớn tuổi nên bổ sung từ 6 đến 10 microgram vitamin B12/ngày để đạt mức tối ưu. Vitamin B12 có nhiều trong hải sản, trứng, sữa, thịt nạc và men dinh dưỡng.

Chuyên gia chỉ cách chọn dưa hấu ngon

Dưa hấu không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nhiều người thường chọn dưa hấu theo cảm tính hoặc may rủi, dẫn đến việc mang về những quả nhạt, bở hoặc chưa chín như ý.

Bà Kierra Brown, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, đã chia sẻ những mẹo đơn giản để chọn dưa hấu ngon.

Dưa hấu không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe Ảnh: AI

Hình dạng. Một quả dưa ngon thường có hình tròn hoặc bầu dục đều, không méo mó hay lồi lõm bất thường.

Những quả có hình dạng đối xứng cho thấy chúng phát triển đều. Những quả dưa lệch, méo hoặc biến dạng thường không đạt được độ ngọt đồng đều.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng tay ấn nhẹ lên vỏ dưa. Nếu cảm thấy vỏ cứng và chắc, đó là dấu hiệu của quả dưa vừa chín tới. Ngược lại, vỏ mềm có thể cho thấy dưa đã quá chín hoặc đang trong quá trình thối rữa.

Màu sắc. Dưa hấu chín thường có lớp vỏ ngoài hơi xỉn, không bóng loáng.

Vỏ bóng là dấu hiệu cho thấy dưa bị hái khi chưa đủ chín, do đó vị ngọt cũng sẽ không đạt. Ngoài ra, dưa có vỏ đều màu thường chín đều và ngọt từ trong ra ngoài.

Nhiều người cho rằng ruột đỏ là dưa ngọt, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Màu đỏ chủ yếu do chất lycopene tạo ra. Đây là một chất chống oxy hóa không mang vị ngọt. Vì vậy, ngay cả khi ruột có màu hồng nhạt, dưa vẫn có thể rất ngọt.

3 loại trái giúp giảm a xít uric tự nhiên cho người bị gout

A xít uric là chất thải tự nhiên trong cơ thể, được tạo ra khi phân hủy purin. Đây là hợp chất có trong tế bào và nhiều loại thực phẩm. Mức a xít uric cao có thể dẫn đến bệnh gout, khiến khớp viêm đau dữ dội.

Nhiều nghiên cứu cho thấy một số thực phẩm chay có khả năng giảm nồng độ a xít uric trong máu bằng cách hỗ trợ chức năng thận, chống viêm hoặc ngăn ngừa sự hình thành a xít uric từ purin.

Trái anh đào chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn đau gout ẢNH: AI

Dưới đây là 3 loại trái có khả năng hỗ trợ hiệu quả kiểm soát a xít uric một cách tự nhiên.

Trái anh đào giảm a xít uric. Trái anh đào, đặc biệt là anh đào chua, nổi bật với khả năng giảm viêm và a xít uric. Các hợp chất anthocyanin trong anh đào có tác dụng kháng viêm mạnh, giảm đồng thời cả tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn đau gout.

Một nghiên cứu trên chuyên san Arthritis & Rheumatism cho thấy người ăn anh đào trong 2 ngày liên tiếp có nguy cơ bị cơn gout thấp hơn 35% so với người không ăn. Ngoài ra, khi kết hợp với thuốc allopurinol, nguy cơ gout còn giảm tới 75%.

Để đạt được lợi ích này, các chuyên gia khuyến nghị người bị gout hãy uống 1 ly nước ép anh đào chua không đường hoặc ăn khoảng 10-20 trái mỗi ngày.

Chanh. Chanh giúp kiềm hóa nước tiểu và hỗ trợ gan, thận trong quá trình bài tiết a xít uric. Dù có vị chua, có tính a xít nhẹ nhưng khi vào cơ thể, chanh lại tạo phản ứng kiềm hóa, làm tăng độ pH nước tiểu, từ đó ngăn ngừa sự kết tinh của a xít uric.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Annals of the Rheumatic Diseases cho thấy nước chanh làm giảm đáng kể nồng độ a xít uric trong máu khi sử dụng thường xuyên trong vòng 6 tuần. Tác dụng này được cho là nhờ vào hàm lượng vitamin C cao, một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hỗ trợ thải a xít uric.