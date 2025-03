Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện mới về tác dụng của tỏi

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ăn uống như thế nào để phòng bệnh ngày nắng nóng?; Các loại rau có hàm lượng magiê cao; Bữa sáng nên giàu protein hay carbohydrate?...

Phát hiện sức mạnh bất ngờ của tỏi liên quan đến ung thư

Helicobacter pylori (Hp) là loại vi khuẩn sống trong dạ dày của khoảng 2/3 dân số toàn cầu. Có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nó có thể gây ung thư.

Loại vi khuẩn này đã phát triển nhiều cơ chế phòng vệ khác nhau chống lại axit dạ dày và hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể khó loại bỏ được. Vấn đề này đòi hỏi phải có các phương pháp điều trị hiệu quả.

Tin vui là giờ đây, trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Springer Nature, các nhà khoa học đã tìm ra cách hiệu quả gấp trăm lần trong việc tiêu diệt H. pylori so với các phương pháp thông thường, đó là tỏi.

Các nhà khoa học đã bất ngờ xác định được một hợp chất có tác dụng chống H. pylori từ tỏi Ảnh: AI

Nghiên cứu của các nhà khoa học từ Viện Vật lý sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Bắc Kinh đã bất ngờ xác định được một hợp chất có tác dụng chống H. pylori từ tỏi, có tên là hydro polysulfide (H₂Sₙ), thay vì polysulfide hữu cơ.

Các nghiên cứu cho thấy H₂Sₙ đặc hiệu vô hiệu hóa H. pylori. Tuy nhiên, các dẫn xuất từ tỏi tạo ra lượng H₂Sₙ thấp, hạn chế hiệu quả điều trị nhiễm H. pylori của chúng.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã phát triển một quy trình chuyển đổi polysulfide từ các hợp chất sulfur hữu cơ có nguồn gốc từ tỏi thành Fe₃S₄, làm tăng lượng H₂Sₙ lên 25 - 58 lần.

Hơn nữa, quá trình xử lý tiếp theo để H₂Sₙ thích ứng với dạ dày đã giúp cải thiện đáng kể kết quả điều trị. Với hiệu quả tiêu diệt H. pylori tăng gấp 250 lần trong điều kiện dạ dày, so với các phương pháp thông thường.

Các loại rau có hàm lượng magiê cao

Magiê đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng cơ thể, bao gồm điều hòa đường huyết, huyết áp, duy trì sức khỏe xương, chức năng thần kinh, tổng hợp ADN...

Tuy nhiên, nhiều người không tiêu thụ đủ magiê hằng ngày. Bà Jillian Kubala, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ đã chia sẻ một số loại rau giàu magiê mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống của mình.

Trong khoảng 180 gram cải bó xôi nấu chín cung cấp khoảng 157 mg magiê Ảnh: AI

Cải bó xôi. Trong khoảng 180 gram cải bó xôi nấu chín cung cấp khoảng 157 mg magiê, chiếm 37% nhu cầu hằng ngày.

Ngoài ra, cải bó xôi còn chứa nhiều folate, sắt, canxi và các chất chống oxy hóa như vitamin C và E. Chúng cũng giàu lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa carotenoid hỗ trợ sức khỏe mắt.

Bí ngô. Trong khoảng 245 gram bí ngô nấu chín cung cấp khoảng 88,2 mg magiê, tương đương 21% nhu cầu hằng ngày.

Bí ngô cũng giàu vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B, kali và chất xơ. Chúng cũng giàu chất xơ, giúp duy trì sự đều đặn của nhu động ruột và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột già.

Ăn uống như thế nào để phòng bệnh ngày nắng nóng?

Trong những ngày nắng nóng, cần tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C, magie, kẽm, đạm, uống đủ nước, tránh ra ngoài đường trong thời gian cao điểm.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Thanh Hằng - Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhân Dân 115, cho biết khi thời tiết nắng nóng, cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài, sẽ dẫn đến mất nước, mất cân bằng điện giải và rối loạn điều hòa nhiệt, gây ra say nắng, sốc nắng, chuột rút do nhiệt, mệt mỏi do nhiệt, cơ thể suy kiệt... Trong trường hợp này cần đưa người bệnh vào nơi mát, nới lỏng quần áo, làm mát bằng nước lạnh, quạt gió, bù nước và đưa đến cơ sở cấp cứu gần nhất.

Người dân tìm chỗ nấp dưới tiết trời nắng nóng gay gắt ẢNH: LÊ CẦM

Theo bác sĩ Hằng, để phòng bệnh ngày nắng nóng, trong ăn uống cần chú ý bảo quản thực phẩm tránh ôi thiu, bổ sung đủ nước và vitamin khoáng chất.

Vitamin C: Khi trời nắng nóng, làn da của chúng ta tiếp xúc với nhiều tia UV hơn. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do này và bảo vệ da khỏi bị hư hại. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C gồm trái cây như cam, kiwi, chanh, bưởi, cà chua, dâu tây, bông cải xanh, đu đủ...

Magiê: Nắng nóng chúng ta có xu hướng đổ mồ hôi nhiều hơn do nhiệt độ cao hơn và hoạt động thể chất tăng lên, điều này có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải. Thực phẩm giàu magiê gồm hạt chia, quả hạnh, rau chân vịt, hạt điều, đậu phộng, sữa đậu nành, sô cô la đen.