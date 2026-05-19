Ngày nào cũng uống nước lá tía tô có tốt không?

Các nghiên cứu cho thấy lá tía tô chứa nhiều dưỡng chất có lợi, đặc biệt là các chất chống ô xy hóa như a xít rosmarinic, luteolin và apigenin. Ngoài ra, tía tô còn chứa các loại tinh dầu tự nhiên tạo nên mùi thơm đặc trưng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe xương

Trong lá tía tô còn chứa vitamin A, C và K. Các dưỡng chất này cần thiết cho thị lực, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe xương. Tía tô cũng có các khoáng chất như canxi, sắt, kali, magiê, mangan cùng chất xơ có lợi cho tiêu hóa.

Nếu uống với lượng vừa phải, nước lá tía tô sẽ mang lại một số lợi ích sức khỏe. Nhờ chứa các hợp chất chống ô xy hóa và chống viêm, loại nước này có thể giúp giảm nhẹ phản ứng viêm trong cơ thể.

Cải thiện triệu chứng dị ứng theo mùa

Một số nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất tía tô giàu a xít rosmarinic có thể giúp cải thiện triệu chứng dị ứng theo mùa như hắt hơi, sổ mũi hoặc ngứa mắt. Dù là thức uống thảo mộc nhưng không nên uống quá nhiều lá tía tô, đặc biệt là không nên dùng lá tía tô để thay thế nước lọc trong ngày.

Cơ thể cần uống đủ nước lọc để duy trì cân bằng dịch và điện giải. Nếu dùng quá nhiều nước lá tía tô trong thời gian dài, chúng ta sẽ vô tình nạp lượng lớn các hợp chất thực vật. Một số người nhạy cảm cũng có thể gặp tình trạng đầy hơi, khó chịu tiêu hóa hoặc phản ứng dị ứng nhẹ sau khi uống quá nhiều lá tía tô.

Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng đều đặn

Một điều cần lưu ý là không phải ai cũng phù hợp với việc thường xuyên uống nước lá tía tô. Người đang dùng thuốc chống đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng đều đặn. Nguyên nhân là do một số loại thảo mộc có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu.

Người có tiền sử dị ứng với các loại thảo mộc thuộc họ bạc hà cũng nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai hoặc người đang mắc bệnh gan, bệnh thận hay bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên trong thời gian dài.

Nếu yêu thích nước lá tía tô, bạn nên xem đây là thức uống bổ sung thay vì thay thế hoàn toàn nước lọc hằng ngày. Có thể thỉnh thoảng uống một ly nhỏ để đổi vị và tận hưởng hương thơm đặc trưng của loại lá này. Khi nấu nước tía tô, nên hạn chế cho quá nhiều đường để tránh làm tăng lượng calo không cần thiết, theo Healthline.