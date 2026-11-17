Cẩm nang quà tặng cho nam giới

Ngày quốc tế đàn ông (19.11), nhiều người còn băn khoăn không biết nên tặng quà gì cho phái mạnh.

Xuân Diệu Hoài Anh (20 tuổi), ngụ tại đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM, cho biết sự khó khăn khi tìm ý tưởng tặng quà cho phái mạnh. "Theo mình thấy, có lẽ vì các bạn nam thường ít sử dụng các sản phẩm như mỹ phẩm, đồ trang trí, nên việc muốn chọn những món quà đặc biệt sẽ có phần khó hơn so với các bạn nữ", Hoài Anh tâm sự.

Nhiều bạn trẻ áp dụng cẩm nang tìm quà tặng cho phái mạnh trên mạng xã hội ẢNH: THẾ DUY

Hoài Anh cho biết thường tìm hiểu các ý tưởng quà tặng nhờ vào gợi ý trên mạng. "Lướt mạng xã hội, mình đã tìm thấy ý tưởng tặng quà lạ nhất mà mình từng thích là in ảnh lên gối ôm và gấu bông", Hoài Anh cười nói.

Những gợi ý quà tặng dễ thương, ý nghĩa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn với Võ Thị Ngọc Linh (21 tuổi), ngụ tại đường Tân Lập 2, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, đầy bỡ ngỡ khi lần đầu tặng quà cho bạn trai nhân dịp Ngày quốc tế đàn ông.

Linh tâm sự: "Các sản phẩm quần áo của nam giới thường khá đơn giản và không nhiều mẫu mã lựa chọn. Mặt khác, nếu nam giới có xu hướng đam mê thể thao hoặc game thì các món quà liên quan cũng thường có giá trị khá cao. Vì thế, khi mua quà, không chỉ mình mà các bạn nữ cũng cân nhắc khá kỹ".

Anh Đỗ Duy Quang, chủ cửa hàng hoa Dahlia Flower & Plant, tại xã Thống Nhất, TP.Đồng Nai, cho biết khi tư vấn hoa tặng cho nam: "Mình hay tư vấn các tông màu đậm như đỏ cam hoặc màu trầm lạnh như xanh dương hoặc xám. Ví dụ như hoa thảo đường hoàng đế (giá khoảng 700.000 đồng/bông) cũng rất hợp để tặng nam vì mang ý nghĩa quyền lực và có phần gai góc".

Những set quà mô hình được gói theo yêu cầu, hoặc giỏ hoa thể hiện sự vững chãi, quyền lực là các gợi ý tiêu biểu ẢNH: CÁC NVCC

Lê Hồng Ngân Anh, ngụ tại P.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, chủ của shop bán quà tặng lưu niệm, trên mạng xã hội có tên Hotwheelsjc chia sẻ: "Tâm lý chung của phụ nữ là sẽ chọn quà từ rất sớm, chỉn chu và cẩn thận. Tệp khách hàng chính của mình sẽ hướng vào các bạn có người yêu đam mê sưu tập mô hình xe, mình thường sẽ nhờ những bạn nữ gửi ảnh chụp về bộ sưu tập của người yêu để có thể tư vấn theo gu của bạn nam và tránh bị trùng".

Cũng theo Ngân Anh, vì các sản phẩm được bán chỉ dao động ở mức giá dưới 300.000 đồng, phù hợp với túi tiền và sở thích của nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên. Món quà này không có công thức chung khi tặng quà, thường các cặp đôi sẽ hay đi hẹn hò vào dịp đặc biệt này, nên món quà đã được gói sẵn trở nên phù hợp ở nơi công cộng. "Các bạn nam thích nhận quà lắm, chỉ là cách bày tỏ, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của bạn nữ dành cho nửa kia của mình là được", Ngân Anh nhắn gửi.

Khi phái mạnh được cưng chiều

Theo thạc sĩ Nguyễn Trần Phước, Giám đốc chuyên môn tâm lý và giáo dục tại True Wellness, những gợi ý về quà tặng cho nam giới trên mạng xã hội được xem là một xu hướng tích cực vì đã cho thấy văn hóa tặng quà của giới trẻ ngày càng đề cao sự thấu cảm và dấu ấn cá nhân thay vì chỉ chú trọng hình thức.

Ông Phước nhấn mạnh mỗi món quà đều ẩn chứa và chuyển tải một thông điệp tình cảm khác nhau. "Giá trị của món quà không chỉ nằm ở công dụng hay giá tiền, mà còn ở tình cảm, sự quan tâm và ý nghĩa mà người tặng gửi gắm", ông Phước nói.

Những nam sinh nhận quà tặng dịp Ngày quốc tế đàn ông từ phái nữ của lớp ẢNH: CTV

Ông Phước nhìn nhận: "Việc nam giới được nhận quà và quan tâm không chỉ mang ý nghĩa của một dịp kỷ niệm, mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về tình cảm và vai trò của mỗi người trong một mối quan hệ. Thực tế, nam giới cũng có những nhu cầu tình cảm rất bình thường như được yêu thương, chia sẻ và ghi nhận. Một mối quan hệ tốt đẹp không thể chỉ có một người luôn chủ động cho đi, còn người kia đón nhận, mà cần có sự quan tâm và vun đắp từ cả hai phía"

Ông Phước cũng đặc biệt lưu tâm đến người trẻ, về suy nghĩ biến ngày này thành một áp lực hoặc thước đo so sánh trong mối quan hệ. "Bởi sau cùng, điều làm nên một mối quan hệ bền vững không phải là những món quà trong ngày lễ, mà là sự quan tâm, tôn trọng và chân thành mà hai người dành cho nhau trong cuộc sống hằng ngày", ông Phước gửi lời nói.