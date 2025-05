Ngày quốc tế Thiếu nhi (1/6): Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho trẻ em

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó

Tại TP.Pleiku, đoàn công tác do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao học bổng Tiếp sức mùa thi cho em Hà Lữ Anh Kiệt, học sinh lớp 12C1 Trường THPT Phan Bội Châu.

Em Kiệt là học sinh giỏi nhiều năm liền, tích cực trong công tác Đoàn của trường. Dù gia cảnh khó khăn, thuộc diện cận nghèo, cha mất sớm, mẹ đang chống chọi với ung thư, em vẫn kiên cường vượt khó, vừa học tốt, vừa đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Hiện em đang ôn luyện để thi vào Trường ĐH Sĩ quan Chính trị.

Động viên em Kiệt, anh Bùi Quang Huy chia sẻ: "T.Ư Đoàn tin tưởng vào nghị lực của em. Mong em giữ vững ý chí để thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan chính trị, đóng góp cho đất nước".

Tại Trường tiểu học Lê Lai (cơ sở 2, xã Chư Á, TP.Pleiku), đoàn công tác đã trao công trình "Phòng tin học cho em" gồm 10 bộ máy vi tính và tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Mỗi suất học bổng, mỗi món quà là tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Đoàn - Hội - Đội dành cho thiếu nhi, học sinh vùng khó khăn. Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ trong mùa hè tình nguyện 2025", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi vùng sâu

Tại Trường tiểu học xã Ia Ka (H.Chư Păh), đoàn công tác do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dẫn đầu đã dự lễ khai mạc lớp dạy bơi miễn phí và trao 100 bộ dụng cụ học bơi (áo phao, phao tay) cho thiếu nhi. Hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng phòng tránh đuối nước trong dịp hè. Hội đồng Đội T.Ư cũng trao 10 suất học bổng cho thiếu nhi khó khăn, tiếp thêm động lực đến trường.

Đáng chú ý, tại xã Ia Nhin (H.Chư Păh), đoàn công tác đã trao 10 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt và 500 phần quà cho học sinh Trường tiểu học và THCS Ia Nhin. Bên cạnh đó, Hệ thống y tế 315 phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 500 người dân và thiếu nhi. Người dân còn được nhận thuốc bổ, bánh, sữa miễn phí.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn phối hợp Tập đoàn FPT tổ chức lớp tập huấn kỹ năng số và an toàn trên không gian mạng cho thiếu nhi địa phương. Đây là hoạt động thiết thực, giúp các em nâng cao nhận thức về việc sử dụng internet an toàn, lành mạnh.

Song song đó, chương trình tuyên truyền an toàn giao thông cũng được triển khai, với sự đồng hành của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ VN anh hùng Lê Thị Diện (ở P.Thắng Lợi, TP.Pleiku), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ trong chiến dịch tình nguyện hè.

Khởi công xây dựng nhà cho cựu thanh niên xung phong

Tại TT.Ia Ly (H.Chư Păh), đoàn công tác do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, dẫn đầu đã dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Đào (69 tuổi), cựu thanh niên xung phong từng phục vụ chiến trường Quảng Bình từ năm 1972 - 1975.

Anh Nguyễn Minh Triết dự lễ khởi công xây dựng nhà mới cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Đào ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Sau gần 30 năm sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp, bà Đào nghẹn ngào khi được hỗ trợ xóa nhà tạm. "Gia đình tôi không dám mơ có ngày được xây lại nhà mới. Xin cảm ơn T.Ư Đoàn đã đem đến món quà ý nghĩa này", bà chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Hoài Phương, Bí thư Huyện đoàn Chư Păh, T.Ư Đoàn hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà mới cho bà Đào. Căn nhà sẽ có diện tích 56 m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, do đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ tháo dỡ và xây dựng.

Phát biểu tại lễ khởi công, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ với những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Câu chuyện của các cựu thanh niên xung phong là bài học quý báu để thanh niên hôm nay sống trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn trong kỷ nguyên mới".

Cũng trong sáng 31.5, anh Nguyễn Minh Triết tham gia lễ phát động chương trình "Bình dân học vụ số", cấp phát và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho 200 công chức, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tại H.Chư Păh. Dịp này, anh Triết cũng dự lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.