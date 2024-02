Ngày tết, nghe nữ cảnh vệ xinh đẹp kể chuyện bảo vệ phu nhân các nguyên thủ

Nhiệm vụ của sĩ quan bảo vệ tiếp cận là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ 24/24 giờ trong suốt thời gian hoạt động tại Việt Nam, giống như "lá chắn sống", sẵn sàng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Vì vậy, các sĩ quan cảnh vệ vừa phải tập trung cao độ để xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bên cạnh đó, vẫn phải giữ phong thái lịch lãm như nhân viên ngoại giao với kỹ năng giao tiếp, ứng xử linh hoạt, để phù hợp với văn hóa quốc gia, tính cách, sở thích, tạo cảm giác thoải mái, gần gũi tin tưởng cho người được bảo vệ.

Đại úy Nguyễn Thu Phương

Đối với nữ cảnh vệ, yêu cầu không những cần hội tụ đầy đủ cả trí thông minh, bản lĩnh, tinh thông võ thuật, ngoại ngữ giỏi và am hiểu về chính sách ngoại giao của Đảng, Nhà nước mà còn cần có hình thức nhất định, toát lên được thần thái đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Đại úy Nguyễn Thu Phương (38 tuổi), Phòng Bảo vệ các sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an) là một trong những nữ cảnh vệ như vậy. Chị đã trải qua một quá trình rèn luyện, nỗ lực phấn đấu với đầy đủ các tiêu chí để trở thành một sĩ quan bảo vệ tiếp cận các nguyên thủ trong suốt thời gian qua.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, đại úy Thu Phương đã chia sẻ về cơ duyên, những câu chuyện, góc khuất... đằng sau những lần bảo vệ các nữ nguyên thủ và phu nhân các nguyên thủ.

Cơ duyên nào đưa chị vào ngành công an và lực lượng cảnh vệ?

Tôi rất may mắn khi bản thân được sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong lực lượng công an nhân dân. Ông ngoại tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; ông nội và bố, mẹ tôi đều công tác trong ngành công an. Vì vậy, ngay từ nhỏ tôi đã thấm nhuần được tư tưởng, truyền thống của gia đình. Mỗi ngày nhìn thấy ông, bố, mẹ trong trang phục người lính khiến tôi nuôi ước mơ sau này trở thành một chiến sĩ công an.

Đại úy Nguyễn Thu Phương sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong lực lượng công an nhân dân

Sau khi tốt nghiệp, tôi tự nguyện viết đơn xin tham gia vào lực lượng cảnh vệ công an nhân dân. Tôi nghĩ, yếu tố truyền thống gia đình là cơ duyên căn bản giúp tôi có được nền tảng cốt lõi, vững tin phấn đấu đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân. Cùng với đó là sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chỉ huy đã giúp tôi ngày càng trưởng thành về mọi mặt, ngày càng yêu ngành, yêu nghề, có thêm nhiều động lực để đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

Phụ nữ sẽ có những khó khăn ban đầu khi gia nhập lực lượng cảnh vệ, vậy những khó khăn mà chị đã phải trải qua là gì?

Đối với lực lượng cảnh vệ, do tính chất đặc thù công việc, tại một số vị trí công tác, vai trò của nữ sĩ quan đảm nhiệm ngang với những sĩ quan nam cảnh vệ. Do vậy, yếu tố về thể lực là một trong những khó khăn mà chúng tôi gặp phải và cần khắc phục. Xác định được tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đặt ra, ngay từ ban đầu, tôi đã cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu và nỗ lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.



Bên cạnh đó, cũng như bao người phụ nữ Việt Nam, chúng tôi còn thực hiện thiên chức làm mẹ, làm vợ, do đó, việc cân bằng giữa công việc và gia đình cũng là ưu tiên đặt lên hàng đầu để vừa đáp ứng được công việc mà vẫn chu toàn, làm tròn bổn phận trong gia đình.

Nữ cảnh vệ bảo vệ tiếp cận các nguyên thủ phải đảm bảo nhiều yếu tố, chị được tham gia nhiệm vụ quan trọng này từ khi nào?



Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Xác định được vị trí, vai trò, tính chất công việc, ngoài công tác chuyên môn, chúng tôi đều phải thực hiện công tác nghiệp vụ đặt ra. Để trở thành một sĩ quan bảo vệ tiếp cận, chúng tôi cần phải có một khoảng thời gian dài học hỏi, trau dồi và tích lũy kinh nghiệm.

Tôi đã công tác trong ngành được hơn 15 năm nhưng từ năm 2017 cho đến nay, trên cơ sở nhận thức, phấn đấu, rèn luyện, tôi đã được các cấp lãnh đạo tin tưởng, lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho đối tượng cảnh vệ là nữ, phu nhân các nguyên thủ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngay sau khi được phân công nhiệm vụ, ngoài việc thường xuyên học tập nghiên cứu về biện pháp công tác cảnh vệ, tôi còn phải tìm hiểu rất kỹ về đối tượng cảnh vệ mà mình cần bảo vệ thông qua đại sứ quán, báo chí, các kênh thông tin đại chúng để nắm rõ về thói quen, sở thích, phong tục, tập quán, văn hóa, thể chế chính trị quốc gia của đối tượng cảnh vệ. Từ đó đưa ra những biện pháp bảo vệ, lường trước các tình huống có thể xảy ra, vừa đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ, vừa đảm bảo về yếu tố chính trị, pháp luật, ngoại giao.

Đại úy Phương trong lần bảo vệ Tổng thống Singapore Halimah Yacob viếng lăng Bác

Tôi nhớ một lần khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Theo tìm hiểu, bà là người theo đạo Hồi, trong quá trình bảo vệ chúng tôi cũng cần phải chú ý, quan sát, đưa ra những biện pháp bảo vệ vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ được nghi thức tôn giáo, không để ảnh hưởng đến các hoạt động của Tổng thống.

Có thể nói, đối với mỗi đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngoài các nhân viên đại sứ quán, nhân viên bộ ngoại giao, thì lực lượng an ninh là bộ phận tiếp xúc đầu tiên, theo sát các hoạt động của đối tượng cảnh vệ. Ngoài việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ thì đôi khi công tác của chúng tôi còn thể hiện sự tận tâm, chu đáo từ những điều nhỏ nhất, tạo sự tin tưởng tuyệt đối, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Hơn 6 năm làm bảo vệ tiếp cận, đoàn nào khiến chị ấn tượng nhất?

Thực tế, mỗi đoàn sang thăm Việt Nam đều để lại cho chúng tôi những ấn tượng và kỷ niệm riêng. Tôi nhớ năm 2017, năm đầu tiên được tham gia bảo vệ tiếp cận, tôi được tham gia bảo vệ phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng. Lúc đó, phái đoàn Hàn Quốc phát sinh một chương trình tham quan mà không trong kế hoạch. Rất may, lúc đó tôi và thiếu tá Đặng Hồng Nhung bình tĩnh xử lý thông tin và phối hợp với các đơn vị lực lượng xung quanh kiểm tra, đến khi phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc tiếp cận tại địa điểm tham quan thì mọi việc đã được sắp xếp an toàn tuyệt đối.

Năm 2019, tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận phu nhân Thủ tướng Australia sang thăm Việt Nam. Một lần phu nhân hỏi nhà vệ sinh, ngoài việc đảm bảo về công tác an ninh, tôi đã có một số hành động nhỏ giúp đỡ phu nhân và được bà hỏi "Why are you acting so cute?" (tạm dịch: sao bạn lại có hành động dễ thương vậy). Hay trước khi đoàn ra về, chúng tôi được các phu nhân bắt tay, vòng tay ôm và nói cảm ơn.

Trước những cử chỉ, câu nói đó, ngoài sự ấm áp, tình cảm nhận được từ đối tượng cảnh vệ, tôi cảm thấy vững tin, có thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp tục trau dồi để hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ hơn nữa.

Lần bảo vệ tiếp cận phu nhân Tổng thống Mông Cổ tham quan khu du lịch Tràng An (Ninh Bình)

Năm 2023, có thể nói là một năm diễn ra nhiều sự kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước khi nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm Việt Nam. Tôi vinh dự được tham gia trực tiếp bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ, phu nhân toàn quyền Úc, phu nhân của Tổng thống Mông Cổ và gần đây nhất là tham gia trong đội hình bảo vệ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Có thể nói, thành công chung của các chuyến thăm có sự đóng góp công sức của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân Việt Nam.

Dành phần lớn thời gian cho nhiệm vụ, thời gian nào chị dành cho gia đình?

Như tôi đã chia sẻ, việc sắp xếp hài hòa giữa công việc và gia đình là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Đối với nữ cảnh vệ như chúng tôi, khi đến cơ quan thì bản thân sẽ cố gắng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được giao.

Ngoài công việc, chị Phương cũng dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình

Tuy nhiên, khi trở về gia đình thì mình cũng dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cho con cái. Những việc này là thiên chức của phụ nữ, không ai có thể thay thế được.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn và biết ơn khi được gia đình 2 bên thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ, giúp tôi tập trung cao độ khi đảm nhận nhiệm vụ công tác dài ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi cũng được chỉ huy đơn vị quan tâm, tạo điều kiện nghỉ ngơi tái tạo sức lao động cũng như có thời gian dành toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Vậy những ngày tết của chị thì sao?

Đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng, những ngày lễ, tết, các sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra là thời điểm chúng tôi phải ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng, dù trong bất kỳ thời điểm nào cũng đáp ứng được quân số thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là các chương trình phát sinh, các hoạt động chúc tết của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước mỗi dịp tết đến xuân về.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!