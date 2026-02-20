Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Ngày vía Thần Tài mở app VCB Digibank, cơ hội nhận tới 10 chỉ vàng

Thông tin dịch vụ
20/02/2026 08:00 GMT+7

Từ ngày nay đến hết ngày 28.2.2026, Vietcombank triển khai chương trình 'Tết có Digi - Tết cực vui', mang đến hàng ngàn voucher giảm giá, tiền lì xì cùng cơ hội sở hữu 10 chỉ vàng cho khách hàng thực hiện giao dịch trên VCB Digibank.

Săn vàng đón lộc ngày vía Thần Tài chỉ với vài thao tác

Theo quan niệm truyền thống, để cầu may dịp đầu năm mới, người dân thường đi mua vàng và gửi gắm ước vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông. Năm nay, người dùng có thêm một phương thức "rước lộc" mới hiện đại và đơn giản hơn ngay trên nền tảng công nghệ số.

Không cần di chuyển vất vả, khách hàng hoàn toàn có thể tìm kiếm vận may sở hữu tới 10 chỉ vàng ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc trong chương trình ưu đãi "Tết có Digi - Tết cực vui" do Vietcombank triển khai.

Ngày vía Thần Tài mở app VCB Digibank, cơ hội nhận tới 10 chỉ vàng - Ảnh 1.

Những phần quà vô cùng hấp dẫn đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia đường đua "săn" lộc đầu năm

Mỗi khách hàng đều có thể tích lũy lượt mở quà may mắn từ những giao dịch quen thuộc hàng ngày như kích hoạt ứng dụng VCB Digibank, giới thiệu bạn bè sử dụng VCB Digibank, gửi tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, nạp tiền,... sẽ nhận ngay lượt mở quà may mắn.

Tương tự, cơ chế tặng lượt mở quà cũng áp dụng với những khách hàng đã sử dụng ứng dụng VCB Digibank khi đặt vé máy bay, xem phim hay đặt taxi… Nhờ vậy, "Tết có Digi - Tết cực vui" là dịp để mỗi giao dịch tài chính đơn giản trở thành cơ hội săn lộc đầu năm cho khách hàng của Vietcombank.

Chương trình mang lại cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới hàng tỉ đồng. Cụ thể, từ nay đến 28.2.2026, hàng ngàn voucher giảm giá với tổng trị giá 3 tỉ đồng được áp dụng cho đa dạng dịch vụ như vé tàu xe, vé máy bay, vé xem phim hay mua sắm trên Vnshop…

Từ ngày 17.2 đến 28.2.2026, chương trình tiếp tục khuấy động không khí đầu xuân khi tặng những lì xì trị giá 68.000 đồng, 86.000 đồng cộng trực tiếp vào tài khoản khách hàng, tổng giá trị giải thưởng cho tiền lì xì lên tới hơn 1,2 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong tuần lễ có ngày vía Thần Tài (23.2 - 28.2.2026), 30 chỉ vàng sẽ được trao tặng cho 3 khách hàng may mắn nhất cùng lời chúc về một năm mới hanh thông, cát lợi.

Ngày vía Thần Tài mở app VCB Digibank, cơ hội nhận tới 10 chỉ vàng - Ảnh 2.

Tết có Digi - Tết cực vui mang đến giải thưởng lên tới 10 chỉ vàng cho người may mắn nhất



Trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện cùng VCB Digibank

VCB Digibank không chỉ là ứng dụng ngân hàng thường xuyên có chương trình ưu đãi khách hàng, mà còn là siêu ứng dụng ngân hàng đa tiện ích khi tích hợp trọn vẹn hệ sinh thái, đáp ứng mọi nhu cầu từ chi tiêu, mua sắm đến đi lại và giải trí hằng ngày. Người dùng có thể dễ dàng đặt vé tàu xe, máy bay cho những chuyến du xuân hoặc thanh toán hóa đơn sinh hoạt ngay trên một nền tảng duy nhất mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Sự kết hợp giữa công nghệ thanh toán số và các chương trình ưu đãi trên VCB Digibank mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn giao dịch tiện lợi trong dịp tết, đồng thời gia tăng cơ hội nhận các phần quà và ưu đãi giá trị.

Xem thêm bình luận