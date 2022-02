Ngày vía Thần Tài: Vì sao người miền Tây đi mua vàng và cá lóc nướng?

Mua vàng, cá lóc nướng cầu may mắn

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng sớm ngày 10.2 (tức mùng 10 tháng Giêng), rất đông người dân chen chúc tại các tiệm vàng để mua cho được một chỉ vàng hoặc xếp hàng chờ mua cá lóc nướng về cúng Thần Tài.

Anh Nguyễn Vinh Phát, chủ một tiệm vàng lớn ở TP.Vĩnh Long, cho biết năm nào cũng vậy, ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân ai cũng đến mua cho bằng được một chỉ vàng để cầu may mắn, khiến lượng khách tăng cao so với ngày thường. “Ai cũng muốn đầu năm mua được chỉ vàng để lấy may cả năm. Chỗ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những chỉ vàng in hình cọp, biểu tượng năm Nhâm Dần, để bán và một số tượng thần tài…bằng vàng để phục vụ khách”, anh Phát cho biết thêm.

Chị Bùi Minh Hà (35 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long ) cũng đến tiệm vàng chọn cho mình một chỉ vàng lấy may đầu năm. “Năm nào cũng vậy, cố gắng ngày này mua được một chỉ vàng lấy may mắn, ăn nên làm ra cả năm”, chị Hà nói.

Ngoài vàng, trong ngày vía Thần Tài, các điểm bán cá lóc nướng cũng tăng số lượng gấp 40 lần so với ngày thường để phục vụ người dân.





Ông Nguyễn Bá Tùng (52 tuổi, chủ quầy bán cá lóc nướng ở P.1, TP.Vĩnh Long) cho biết, hôm nay người dân mua cá lóc nướng về cúng cầu may mắn nên số lượng bán tăng rất nhiều. “Tụi tui thức từ sớm làm cá. Hôm nay chuẩn bị sẵn 2.000 con bán, chứ ngày thường bán từ 50 - 70 con thôi, cá bán kèm rau sống, bún, bánh tráng... và nước chấm để sau khi cúng Thần Tài xong người ta ăn luôn”, ông Tùng nói thêm.

Chị Huỳnh Thanh Thảo (38 tuổi, chủ cửa hàng cho thuê xe ô tô ở P.5, TP.Vĩnh Long) cũng tranh thủ đến sớm mua cá lóc nướng về cúng Thần Tài cầu may mắn, làm ăn thuận lợi. “Không biết tục này có từ bao giờ, nhưng từ nhỏ tôi đã biết. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành vậy mà. Cúng Thần Tài cầu may mắn, thuận lợi trong công việc”, vừa trả tiền mua cá lóc nướng, chị Thảo vừa nói.

Ở Nam bộ, Thần tài được thờ chung với ông địa, đặt ở dưới đất trong nhà nhìn ra cửa chính. Tượng Thần Tài là một ông già ngồi trên ngai vàng, tóc trắng râu dài, người mặc áo gấm thắt đai ngọc, một tay cầm gậy, một tay cầm những thỏi vàng. Người dân tin rằng việc thờ Thần tài sẽ mang lại tiền bạc, lợi lộc, sự giàu có. Những năm trở lại đây, cứ đến ngày vía Thần Tài, người dân thường đi mua vàng về cúng ông Thần Tài để lấy hên đầu năm, vàng hình linh vật của năm thường được ưa chuộng nhất trong dịp này. Tuy nhiên, đây chỉ là thói quen phổ biến ở các đô thị lớn, còn ở vùng nông thôn, việc mua vàng ngày vía Thần Tài chưa rộng rãi.