Nghệ An: Bắt giữ 2 nghi can phá két sắt khu di tích trộm tiền công đức

Ngày 29.12, thông tin từ Công an H.Đô Lương (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa bắt giữ 2 nghi can phá két sắt trộm tiền công đức ở Khu di tích Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, H.Đô Lương).

Trước đó, Ban quản lý Khu di tích Truông Bồn trình báo bị kẻ gian đột nhập vào khu di tích, phá hỏng két sắt để trộm tiền công đức.

Dữ liệu từ camera an ninh trong khu di tích cho thấy, lợi dụng đêm khuya, 2 nghi phạm mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang trùm kín mặt đột nhập vào khu di tích.





Sau đó, 2 nghi can này cắt dây kết nối với camera giám sát két sắt, bẻ gãy 1 camera giám sát phía trên két sắt kèm theo ổ cứng chứa dữ liệu.

Qua điều tra, Công an H.Đô Lương đã bắt giữ Lê Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ TP.Vinh) và Nguyễn Quang Thành (35 tuổi, ngụ xã Nam Anh, H.Nam Đàn, Nghệ An) là 2 nghi can đã thực hiện vụ trộm này.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can này thừa nhận đã phá két sắt, lấy trộm 107 triệu đồng tiền công đức để trong két.