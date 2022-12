Bắt 2 kẻ trộm tiền trong hòm công đức của 7 đình, chùa

Ngày 23.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Anh Tú (18 tuổi, trú tại xã Việt Thuận) và Lê Văn Thương (21 tuổi, trú tại xã Bách Thuận, cùng H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện KSND H.Vũ Thư phê chuẩn.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 11.2022 đến khi bị bắt, Thương và Anh Tú đã lẻn vào trộm cắp tiền trong hòm công đức ở 7 chùa, đình trên địa bàn các xã thuộc H.Vũ Thư.





Hiện, Cơ quan điều tra Công an H.Vũ Thư đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16.12 vừa qua, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Toàn (27 tuổi), Trần Xuân Tập (27 tuổi) và Hoàng Văn Tiến (26 tuổi), cùng trú tại H.Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định), để điều tra về tội "trộm cắp tài sản".

3 bị can này đã gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa, nơi thờ tự (trong đó 5 vụ gây ra tại các cơ sở đình chùa ở TP.Thái Bình, 8 vụ khác tại các huyện trên địa bàn tỉnh).