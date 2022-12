Khởi tố 3 bị can đục hòm công đức tại đình, chùa để trộm cắp tài sản

Ngày 16.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam Trần Văn Toàn (27 tuổi), Trần Xuân Tập (27 tuổi) và Hoàng Văn Tiến (26 tuổi), cùng trú tại H.Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định), để điều tra về tội "trộm cắp tài sản".

Trước đó, Công an TP.Thái Bình nhận được thông tin nhiều người dân trình báo về việc gần đây, xuất hiện ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại đình, chùa và những nơi thờ tự trên địa bàn.

Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thái Bình nhanh chóng làm rõ 3 bị can là những người đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa, cơ sở thờ tự ở TP.Thái Bình và 8 vụ khác tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Quá trình điều tra, bị can Toàn khai nhận do lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Toàn rủ Tập và Tiến cùng đi trộm cắp tại các đình, chùa, các nhà thờ tự.





Cả 3 thống nhất đi trộm vào ban đêm, cùng nhau di chuyển trên 2 xe máy che biển số, tìm các đình, chùa nằm gần trên tuyến đường đi qua. Khi biết được cơ sở, nhóm này dùng kìm, tua vít phá khóa cửa, đục két sắt, hòm công đức để lấy tiền. Nhóm này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ.

Công an TP.Thái Bình cho biết cả 3 bị can vừa bị khởi tố, bắt giam đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Trong đó, Hoàng Văn Tiến có đến 5 tiền án, tiền sự về tội danh này.

Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.