Kiên Giang: Phá chuyên án cá độ bóng đá qua mạng trên 200 tỉ đồng

Ngày 16.12, Phòng CSHS Công tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cùng Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) phá thành công chuyên án cá độ bóng đá, số đề qua mạng. Qua đó, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sau thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng và bán số đề với quy mô lớn trên địa bàn TP.Rạch Giá và các địa phương lân cận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Rạch Giá thành lập chuyên án, quyết tâm triệt xóa các tụ điểm, đường dây đánh bạc, làm trong sạch địa bàn.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 14.12, Ban chuyên án phân công tổ công tác bất ngờ kiểm tra căn nhà số 33/55, hẻm 1, đường Nguyễn Tuân, P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá, bắt quả tang Phan Văn Tú (40 tuổi) và vợ là Ngô Phương Tuyền (39 tuổi, cùng ngụ tại căn nhà trên) đang tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng. Kiểm tra nhanh máy laptop của Tú, công an phát hiện có chứa 48 tài khoản cấp Agent có gần 81.000 lần truy cập với số tiền giao dịch trên 200 tỉ đồng.





Riêng Tuyền thừa nhận mỗi ngày Tuyền bán số lô, số đề trên 10 triệu đồng, thời gian từ đầu năm 2022 đến nay với số tiền giao dịch gần 4 tỉ đồng.

Công an thu giữ tang vật tại nhà Tú và Tuyền, gồm: 1 laptop, 3 điện thoại di động, 118 triệu đồng, 1 đầu thu camera và nhiều số ghi phơi (lai) bóng đá và số đề cùng nhiều tài liệu, tang vật khác phục vụ cho việc cá độ bóng đá.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Tú để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tú là đối tượng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và tổ chức đánh bạc, vừa mới ra tù trở về địa phương.