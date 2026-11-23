"Hào thành... khổ"

Hào thành cổ là hệ thống hào bao quanh thành cổ Vinh (P.Thành Vinh, Nghệ An), có chu vi hơn 2,5 km. Thành được khởi dựng năm 1804 dưới triều vua Gia Long, sau đó được vua Minh Mạng cho xây dựng lại kiên cố bằng đá ong vào năm 1831.

Năm 1998, thành cổ Vinh được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia với 3 cổng thành còn khá nguyên vẹn.

Hào thành cổ nước đen kịt dù trước đó ít ngày đã có mưa rất lớn ẢNH: K.HOAN

Trải qua hàng trăm năm, hệ thống hào thành xuống cấp, trở thành những ao tù, nước đọng, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Năm 2018, dự án cải tạo hào thành với kinh phí hơn 140 tỉ đồng hoàn thành, mang lại diện mạo khang trang cho khu vực.

Tuy nhiên, kỳ vọng chấm dứt ô nhiễm sau cải tạo hào thành đã không thành hiện thực. Mặc dù dự án cải tạo đã thiết kế hệ thống mương, giếng tách nước thải, không cho xả trực tiếp vào hào thành, nhưng sau một thời gian vận hành, hệ thống này hoạt động không hiệu quả.

Đáng chú ý, mương gom và thoát nước thải chạy dọc đường Nguyễn Thị Định "gánh" tải nước thải cho cả khu vực phía tây TP.Vinh cũ trước đây được thiết kế đổ vào hào thành, biến nơi đây thành hồ chứa nước thải. Nước hào thành đen kịt. Nhiều thời điểm, cá rô phi chết nổi trắng mặt hào. Người dân sống quanh khu vực gọi đây là "hào thành... khổ".

Ông Nguyễn Hữu Do, một cư dân sống cạnh hào thành, cho biết sau 8 năm hào thành được cải tạo, người dân vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm.

"Mùi hôi vẫn nồng nặc, nhất là vào ban đêm. Trước đây, một số người dân thiếu ý thức xả rác xuống hồ, gây ô nhiễm đã đành, hiện nay tình trạng này đã chấm dứt, hào không còn rác nhưng vẫn hôi vì nước thải đổ vào đây quá nhiều", ông Do nói.

Theo ông Do, vào ban đêm, khi các nhà hàng, quán ăn quanh khu vực hoạt động mạnh, lượng nước thải xả ra càng lớn. Nước thải mang theo chất bẩn, thức ăn dư thừa lắng xuống đáy hào, phân hủy và gây ô nhiễm.

Không chỉ hào thành cổ, kênh Bắc dài hơn 4,6 km, tuyến thoát nước mưa của khu vực phía bắc TP.Vinh cũ, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù được nâng cấp cách đây 10 năm với mục tiêu chống ô nhiễm và có thiết kế hệ thống giếng tách nước thải, nhưng sau một thời gian ngắn hoạt động hiệu quả, nước thải lại chảy tràn ra kênh.

Nước sông sẽ được bơm vào hào thành theo các đường ống được lắp đặt ở nhiều vị trí để pha loãng mức độ ô nhiễm của nước trong hào ẢNH: K.HOAN

Sở Xây dựng Nghệ An đang lấy ý kiến để đề xuất ngầm hóa, "đậy nắp" kênh Bắc nhằm mở rộng đường, tạo cảnh quan đô thị và khắc phục ô nhiễm. Song, phương án này vẫn nhận được nhiều ý kiến băn khoăn, bởi việc đậy nắp kênh không đồng nghĩa với xử lý triệt để nguồn nước thải gây ô nhiễm.

Bơm nước sông để "cứu" hào thành

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, năm 2025, dự án bơm nước từ sông Vinh vào hào thành được triển khai với kinh phí gần 9 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là bổ sung, lưu thông nguồn nước, pha loãng nước ô nhiễm trong hào thành. Đến nay, dự án đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào vận hành.

Theo thiết kế, 2 máy bơm có công suất 600 m³/giờ được lắp đặt tại sông Vinh, cách hào thành khoảng 1 km. Nước sông sẽ được bơm vào hào để pha loãng, cải thiện chất lượng nước. Mới đây, hệ thống máy bơm đã được vận hành thử và theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, dự án được kỳ vọng mang lại hiệu quả.

Nhà máy nước thải hiện tại của đô thị Vinh chỉ xử lý được 25.100 m3/ngày, chỉ mới bằng 1/2 nhu cầu ẢNH: K.HOAN

Tuy nhiên, ông Đinh Nho Tài, Phó chủ tịch UBND P.Thành Vinh, cho rằng việc bơm nước sông vào hào thành chỉ giúp giảm ô nhiễm chứ chưa thể giải quyết triệt để tình trạng này.

"Muốn chấm dứt ô nhiễm, phải thực hiện nạo vét bùn dưới đáy hào vì sau 8 năm cải tạo, bùn đã rất dày. Ngoài ra, phải chấm dứt tình trạng xả nước thải xuống hào vì đây là nguồn chính gây ra ô nhiễm, nhất là mương nước thải trên đường Nguyễn Thị Định đang đổ thẳng vào hào thành", ông Tài nói.

Trong khuôn khổ dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP.Vinh cũ sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, ông Tài cho biết, hệ thống mương gom, thoát nước thải đường Nguyễn Thị Định đang đổ vào hào thành sẽ được tách ra, dẫn theo hướng khác. Dự kiến, hạng mục này được thực hiện vào năm 2028. Khi ngăn được nguồn nước thải đổ vào hào, cộng với việc bơm nước sông vào, tình trạng ô nhiễm mới có thể được giải quyết căn cơ.

Một vấn đề khác được đặt ra là nguồn nước sông Vinh dùng để bổ sung cho hào thành có thực sự bảo đảm sạch. Hiện nước thải khu vực phía tây TP.Vinh cũ vẫn được dẫn ra sông Vinh ở phía thượng nguồn thông qua trạm bơm, trong khi chưa có nhà máy xử lý nước thải tương ứng.

Để tránh tình trạng nước thải chảy vòng xuống khu vực lấy nước bơm vào hào thành, ông Tài cho biết trước khi vận hành hệ thống bơm, đơn vị vận hành sẽ phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi mở cửa cống ở thượng nguồn để dẫn nước sông Lam chảy vào sông Vinh và dừng trạm bơm nước thải.

Mục tiêu là nâng mực nước sông Vinh, cải thiện chất lượng nguồn nước trước khi bơm vào hào thành.

Bài toán ô nhiễm hào thành cổ không chỉ nằm ở việc bổ sung nguồn nước hay nạo vét bùn, mà còn phụ thuộc vào năng lực xử lý nước thải của toàn đô thị. Hiện đô thị Vinh mới chỉ có một nhà máy xử lý nước thải đặt tại P.Trường Vinh, công suất hơn 25.100 m³/ngày. Trong khi đó, ông Võ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh, cho biết mỗi ngày đô thị Vinh phát sinh khoảng 50.000 m³ nước thải. Như vậy, lượng nước thải phát sinh gần gấp đôi công suất xử lý hiện có.

Bơm nước sông vào hào thành có thể là giải pháp cải thiện tình trạng ô nhiễm trước mắt cho khu vực di tích này. Nhưng, nhiều người vẫn lo ngại nếu nguồn nước thải vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để, những dòng kênh và một số hồ trong lòng đô thị khó chấm dứt cảnh ô nhiễm.