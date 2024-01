Nghệ An dừng việc điều động giáo viên làm chuyên viên phòng giáo dục

Ngày 28.1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký văn bản chỉ đạo về việc điều động giáo viên làm chuyên viên phòng GD-ĐT.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện thu hồi hơn 10 tỉ đồng đã chi trả phụ cấp cho các giáo viên, hiệu trưởng, hiệu phó các trường học được biệt phái đến làm chuyên viên ở các phòng GD-ĐT thời gian qua.



Các viên chức biệt phái tại Phòng GD-ĐT H.Diễn Châu, Nghệ An K.H

Theo kết quả kiểm tra của ngành chức năng, số giáo viên biệt phái được trả phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp trong 2 năm 2021-2022 tại tỉnh này là 281 người, với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các huyện dừng thực hiện việc biệt phái giáo viên về công tác tại phòng GD-ĐT; chuyển trả tất cả giáo viên biệt phái đang công tác tại các phòng GD-ĐT cấp huyện về đơn vị cũ trước khi được biệt phái.

Để có đủ chuyên viên thay thế cho những chuyên viên biệt phái này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện kịp thời xây dựng kế hoạch vị trí việc làm tại các phòng GD-ĐT theo hướng dẫn của các bộ, ngành. Nếu cần bố trí, tăng cường, điều động, biệt phái viên chức về công tác tại các phòng GD-ĐT phải xin ý kiến của Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, do thiếu chuyên viên làm việc tại các phòng GD-ĐT cấp huyện, từ năm 2012, tỉnh Nghệ An thực hiện điều động lãnh đạo, giáo viên đến làm chuyên viên phòng GD-ĐT theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và được trả lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp đứng lớp. Tuy nhiên, đến năm 2018, Sở Tài chính Nghệ An "tuýt còi" khi cho rằng việc chi trả 2 khoản phụ cấp này là sai quy định.

Sau nhiều năm bàn cãi giữa các sở, ngành, đến cuối năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định truy thu hơn 10 tỉ đồng phụ cấp đã chi trả.