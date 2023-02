Nghệ An: Giám đốc, phó giám đốc BQL dự án nhận hối lộ, bị khởi tố

Ngày 2.2, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Nghĩa Đàn để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Quang Sáng, Phó ban quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Nghĩa Đàn để điều tra về hành vi tương tự.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố một chủ doanh nghiệp có trụ sở tại TP.Vinh (Nghệ An) để điều tra hành vi đưa hối lộ. Hiện danh tính chủ doanh nghiệp này chưa được cơ quan công an công bố.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Ông Trần Anh Tuấn và ông Lê Quang Sáng mới được bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Nghĩa Đàn từ ngày 1.6.2022.