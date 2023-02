Nghệ An: Khởi tố một thầy giáo dâm ô học sinh

Ngày 24.2, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết Công an H.Con Cuông (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hữu Nam (giáo viên Trường tiểu học Bồng Khê, H.Con Cuông), để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, ngày 17.2, sau buổi học, một học sinh nữ lớp 5 của Trường tiểu học Bồng Khê về nhà khóc và kể với gia đình bị một thầy giáo ở trường ôm và "đụng chạm" vào cơ thể.

Sau đó, phụ huynh học sinh này đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương. Sau khi phụ huynh này tố giác, một số phụ huynh khác cũng phản ánh trước đó có nghe con em mình kể bị thầy giáo này "đụng chạm" vào cơ thể.

Ngày 21.2, Ban giám hiệu Trường tiểu học Bồng Khê đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với ông Nam để cơ quan công an điều tra vụ việc.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, ông Nam khai nhận đã nhiều lần sờ vào những bộ phận nhạy cảm của các học sinh nữ.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.