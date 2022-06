Nghệ An: Khởi tố nguyên kế toán xã 'ẵm' 235 triệu đồng của dân

Ngày 8.6, thông tin từ Công an H.Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đinh Hồng Anh (41 tuổi, nguyên kế toán UBND xã Nghĩa Xuân, H.Quỳ Hợp) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đinh Hồng Anh hiện đang là công chức Liên đoàn lao động H.Quỳ Hợp.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, những năm 2014 - 2015, xã Nghĩa Xuân đang thuộc xã được thụ hưởng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) của Chính phủ.





Mặc dù không có chủ trương của UBND xã nhưng Đinh Hồng Anh đã thu tiền của người dân ở thôn Mó và thôn Đột Tân (xã Nghĩa Xuân) với lý do để xây dựng nhà văn hóa thôn với số tiền 235 triệu đồng.

Tuy nhiên, 2 nhà văn hóa thôn này là dự án được thanh toán từ nguồn vốn 135 của Chính phủ. Số tiền 235 triệu đồng thu được của người dân, Đinh Hồng Anh không nộp về xã mà tự ý sử dụng cá nhân. Đến năm 2020, Đinh Hồng Anh chuyển công tác đến cơ quan Liên đoàn lao động H.Quỳ Hợp và sự việc thu tiền sai quy định trên bị phát hiện. Vụ án đang được Công an H.Quỳ Hợp tiếp tục điều tra, làm rõ.