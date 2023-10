Nghệ An: Kỷ luật một chủ tịch huyện, xem xét kỷ luật nguyên Giám đốc Sở TN-MT

Ngày 6.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp kỳ họp thứ 6 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã biểu quyết thi hành kỷ luật đối với ông Võ Tiến Sỹ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) bằng hình thức khiển trách.



Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhận định ông Võ Tiến Sỹ chịu trách nhiệm của người đứng đầu, khi để một số cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cũng xem xét trách nhiệm của ông Võ Duy Việt, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Nghệ An.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tại thông báo số 374 ngày 27.9.2021, với chức trách là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN-MT, ông Võ Duy Việt chịu trách nhiệm của người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của Sở TN-MT trong công tác quản lý khoáng sản và việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, cấp phép, khai thác khoáng sản giai đoạn 2017 - 2020.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý ông Võ Duy Việt theo thẩm quyền.