Nghệ An: Lũ ồ ạt đổ về, gần mức kỷ lục 5.000 năm xảy ra 1 lần

Đêm 22.7, UBND tỉnh Nghệ An phát thông báo khẩn cho biết lúc 21 giờ cùng ngày, lưu lượng nước thượng lưu về hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543 m3/giây, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500 m3/giây (tần suất 0.02%, tức là 5.000 năm xảy ra 1 lần).

Các chuyên gia nhận định lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ gần mức kỷ lục 5.000 năm xảy ra 1 lần. Trước tình hình trên, hồ thủy điện Bản Vẽ phải tiến hành cắt giảm lũ với lưu lượng xả xuống hạ du là 1.727 m3/giây và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Ngay trong đêm tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và các xã vùng hạ du khẩn trương huy động lực lượng để di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Nước ngập khiến tài sản của người dân xã Mường Xén (Nghệ An) bị cuốn trôi

ẢNH: Đ.T

Trong đêm qua, mưa rất lớn và đặc biệt, nước từ Lào đổ về theo sông Nậm Mộ đã khiến nhiều xã vùng cao Nghệ An ngập sâu trong nước. Tại xã Mường Xén (H.Kỳ Sơn cũ), nước lũ ngập sâu. Nước lên quá nhanh khiến người dân tất tả di dời đồ đạc, chạy lũ trong đêm, nhiều hộ không kịp di dời tài sản nên các đồ đạc trong nhà bị lũ cuốn trôi. Nhiều nhà dân nước ngập sâu 2 - 3 m.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, cho biết người dân ở vùng bị ngập sâu đã được sơ tán từ trước đó nên vẫn an toàn. Đến sáng nay, mưa đã ngừng và nước đang rút, tuy nhiên, quốc lộ 7 chạy qua địa bàn xã vẫn đang ngập sâu, có nơi sâu 1,5 m.

Nước ngập nhà dân ở xã Mỹ Lý ẢNH: CTV

Nước lũ dâng cao và đang lên tại các xã hạ du thủy điện Bản Vẽ ẢNH: H.T

Trong đêm 22.7, một xe khách giường nằm có khoảng 20 hành khách bị mắc kẹt trên quốc lộ 7 qua xã Mường Xén do sạt lở và ngập lũ. Lo sợ lở núi, nhà xe này đã gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng, tuy nhiên do nước đã bị ngập, đêm tối và mưa lớn nên lực lượng chức năng không tiếp cận được mà chỉ hướng dẫn nhà xe cách đảm bảo an toàn. Ông Hùng cũng cho cho hay, đến sáng nay, toàn bộ hành khách, nhà xe trên chiếc xe này đã an toàn.

Tại xã Mỹ Lý (Nghệ An), mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về khiến 7 bản dọc sông bị ngập trong nước lũ. Trong đó, có khoảng gần 20 nhà, chủ yếu là nhà sàn đã ngập đến mái nhà. Mưa lớn và đường sạt lở, ngập nước, khiến cán bộ xã và các lực lượng chức năng rất khó tiếp cận các bản bị ngập.

Nhà dân ở xã Tương Dương bị ngập sâu ẢNH: CTV

Ông Lê Văn Lương, Bí thư xã Tương Dương, cho biết sau khi thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ khẩn cấp với lưu lượng quá lớn, nước lũ đã dâng rất nhanh. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân cấp tập chạy lũ trong đêm khuya. Đến sáng nay, hàng trăm nhà dân đang bị ngập sâu, quốc lộ 7 vẫn bị chia cắt vì ngập lũ.