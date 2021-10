Nghệ An: Tạm đóng cửa trường mầm non để trưng dụng làm nơi cách ly

Chiều tối ngày 6.10, UBND tỉnh Nghệ An ra văn bản hỏa tốc gửi Sở GD-ĐT Nghệ An và các huyện, thị đề nghị kích hoạt các khu cách ly tập trung tại các địa phương.

Công văn cho biết, đến nay, số lượng công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê tăng đột biến, các khu cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ tịch các huyện, thị kích hoạt lại các cơ sở cách ly tập trung tại địa phương để sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về, nếu vẫn không đáp ứng được thì sử dụng các trường mầm non để làm cơ sở cách ly tập trung.

Công văn cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An tạm ngừng việc dạy học ở bậc mầm non trên toàn tỉnh để trưng dụng trường làm nơi cách ly tập trung.





Các trường mầm non tại Nghệ An từng được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua. Đến nay, nhiều địa phương đã cho trẻ mầm non đến trường sau khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Tuy nhiên, các trường học mới hoạt động trở lại nay tiếp tục phải tạm ngừng.

Theo thống kê, trong mấy ngày qua, đã có gần 7.000 người Nghệ An trở về từ các tỉnh phía Nam và đã được cách ly tại 10 điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh; số người đã tiêm vắc xin rất ít, trong đó có 2 người đã được phát hiện nhiễm Covid-19. Dự kiến trong những ngày tới, có khoảng 10.000 người sẽ tiếp tục trở về quê Nghệ An.